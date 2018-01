Dale Varnegie Akademi İmage'den Yeni Çalışma

DC Akademi, 1997 yılından beri kişisel gelişim eğitimleri ve organizasyonel dönüşüm danışmanlığı hizmetleri sunuyor. Bu doğrultuda iletişim danışmanlığını yürütmek üzere iş ortağı olarak Image Halkla İlişkiler’i tercih etti.

DC Akademi, Dale Carnegie® ISO 9001:2000 sertifikasına sahip tek global eğitim firmasının lisansörü olarak sunduğu eğitim programlarının yanı sıra koçluk, toplantı moderatörlüğü, ölçme değerlendirme ve gelişim takip sistemi hizmetleri ile kurumlara, performanslarını artırma ve iş sonuçlarını geliştirme hedefiyle çözüm ortağı oluyor, iş birliği sağlıyor. Aynı zamanda markalara organizasyonel değişim konusunda danışmanlık veriyor.

30 yıldır halkla ilişkiler sektörüne öncülük eden bir iletişim şirketi olan Image Halkla İlişkiler, hali hazırda Akbank, Pirelli, Prometeon, Kibar Holding, İspak Ambalaj, Piyalepaşa İstanbul, Prysmian Group, Tommy Hilfiger, d.ream, Four Seasons Hotels Istanbul, THE BODRUM by Paramount Hotels&Resorts gibi markalara medya ilişkileri, kriz iletişimi yönetimi, lider iletişimi, kurumsal itibar mimarlığı, pazarlama iletişimini içeren hizmetler veriyor.