Eleman.net Kadın İstihdamını Destekliyor

Mavi yaka ve ara kademe çalışanlara odaklı insan kaynakları platformu Eleman.net, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile yaptığı işbirliği ile kadın istihdamının artırılmasına destek oluyor. “Geleceğin kadın liderleri yetişiyor” adlı proje, KAGİDER üyelerinin aradıkları çalışanları bulmalarını kolaylaştırırken, iş arayanların da tek özgeçmiş ile aynı anda çok sayıda işverene ulaşmasını sağlıyor.

Proje kapsamında, KAGİDER üyesi firmaların iş ilanları, Eleman.net’in geliştirdiği altyapı ile derneğin internet sitesinde yer alan “İş İlanları” bölümünde yayınlanıyor. Bu sayede, üye firmaların tek bir yerde listelenen personel ihtiyaçlarına ilişkin bilgilere ulaşmak kolaylaşırken, KAGİDER’e yapılan tüm iş başvuruları ve özgeçmişler de ortak bir veritabanında toplanmış oluyor.

Bu aday havuzundan yararlanmak isteyen KAGİDER üyesi firmalar, ilgilendikleri özgeçmişleri Eleman.net üzerinden görüntüleyerek adaylara kolayca ulaşabiliyor.