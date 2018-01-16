Media Tek ile Plume Arasında İşbirliği

16 Ocak 2018 – Plume Design, Inc. ve MediaTek, Plume Adaptive WiFiTM bulut kontrol ve yönetim özelliklerinin, MediaTek platformlarına üretim aşamasında entegrasyonunu, test ve kalifikasyon çalışmalarını kapsayan iş birliğini, CES 2018 Fuarı’nda duyurdu. Bu iş birliği, ODM ve OEM üreticilerinin ISP müşterilerine, MediaTek çip üzerinde sistem (SoC) işlemcilerinin gücüyle, kolay kullanıma hazır, bulut yönetimli üst düzey Wi-Fi cihazları sağlama imkanı sunuyor.

Plume Adaptive WiFiTM Agent özelliğine sahip MediaTek SoC platformları, kullanımı önde gelen ISP şirketleri arasında giderek artan, farklı sağlayıcılar için geliştirilmiş bulut üzerinden kontrol edilen Wi-Fi ağ altyapısı Plume Adaptive WiFiTM Cloud sayesinde, gerek MediaTek’in, gerekse üçüncü partilerin SoC platformlarıyla uyumlu çalışıyor. Plume Adaptive WiFiTM çözümü, Wi-Fi yönetimi ve optimizasyonu için, farklı üreticilerin silikon bazlı ve Müşteri Teçhizatı (Customer Premise Equipment / CPE) cihazlarında kullanıma uygun, üretici bağımsız tek açık platform kontrol düzlemi olma özelliği taşıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki ISP firmalarının, sürekli olarak daha yüksek performanslı, daha akıllı çözümleri için çalıştığını dile getiren MediaTek Akıllı Ev İş Birimi Genel Müdürü Alan Hsu, “Plume ile iş birliğimizin ürünü olan bu yeni, güçlü, yüksek adaptasyon yeteneğine sahip Wi-Fi ekosistemiyle, tüm müşterilerimize ve iş ortaklarımıza bir kez daha sınıfının en iyisi ürün ve çözümlerle destek oluyoruz” dedi.

MediaTek ve Plume iş birliğiyle ortak üretilen bu çözüm, MediaTek SoC bağlantı platformları, Plume Cloud hizmeti ve donanım yazılımı güncellemeleri sayesinde hali hazırda kurulu tüketici teçhizatlarına da uyum sağlayabiliyor. Böylece ISP firmaları, hem yeni donanımlar, hem de hali hazırda kurulu donanımlar üzerinden Wi-Fi hizmet sunma olanağı elde ediyor.

Plume, MediaTek’in dual-band 2x2 platformu MT7621A ve MT7615D işlemci setlerini kullanan, biçim katsayısı uyarlaması hazır, kompakt boyutlu, uygun maliyetli bir Pod tasarımını, lisanslama yoluyla hem perakende satış hem de ISP firmalarının kullanımı için hazırlamış bulunuyor. Diğer yandan, dual-band 4x4 (MT7621A ve MT7615 işlemciler) and tri-band 2+2+4 (MT7621A+MT7615+MT7615D işlemciler) konfigürasyonları da farklı ürün ve uygulamalara hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebiliyor.

MediaTek’in Plume Adaptive WiFiTM ekosistemine katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Plume Kurucu Ortağı ve Yazılım Lideri Aman Singla, “Ezberleri bozup, oyunun kuralını değiştiren yenilikleri hızlı bir şekilde tüketiciye sunmanın, günümüzde ISP şirketleri için en güçlü rekabet avantajı kaynakları arasında yer aldığını düşünüyorum. MediaTek iş birliğimiz, açık bir ekosistem oluşturmak, müşteri talebiyle birlikte koşabilen inovasyon gücü oluşturmak ve bunları ticari boyuta taşımak için büyük önem arz ediyor” dedi