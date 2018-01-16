EPDK Fiyatları Düşürdü Tasarruf Sağlandı
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EPDK Fiyatları Düşürdü Tasarruf Sağlandı


EPDK Fiyatları Düşürdü Tasarruf Sağlandı
EPDK Fiyatları Düşürdü Tasarruf Sağlandı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-16 Saat: 12:06:55
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından limitlerde bazı düşüşler gerçekleştirildi. Bunun ardından hane halkına gelen fatura yarı yarıya düştü.

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2018 yılında elektrik tedarik şirketi değiştirebilecek tüketicilerin tüketim limitini 2000kWh’ye indirmesiyle birlikte 14 milyona yakın kişi bu kapsama girdi.
  • Buna göre ayda yaklaşık 70 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyenler numara taşır gibi tedarik şirketi değiştirip ev giderlerinde tasarruf edebiliyor.

İstanbul, 15 Ocak 2018 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan son karara göre 2018 yılında aylık ortalama 70 TL ve üstünde elektrik faturası ödeyen yaklaşık 14 milyon tüketici cep telefonu numarası taşır gibi elektrik tedarikçisini değiştirebilecek. Tedarikçi değişikliği yapan tüketiciler ise daha düşük fiyattan elektrik kullanabildiği gibi, daha önceki tedarikçilerine ödedikleri güvence bedelini geri alarak bir aylık fatura tutarından daha fazla tasarruf edebiliyor.

Tedarikçi Değiştiren %5.03 Daha Az Fatura Ödedi

Türkiye’nin ilk elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi EnCazip’te yapılan tedarikçi değişikliklerine göre geçtiğimiz ay tedarikçi değiştiren ev tüketicileri Ocak ayında ortalama %5 tasarruf ederken, en yüksek tasarruf oranı %5.03 oldu. Böylece 70TL aylık fatura ödeyen bir tüketici indirimli birim fiyatla 36TL’ye kadar tasarruf etmiş oldu.  En cazip verilerine göre piyasada öne çıkan elektrik fiyatları Ocak ayında ise aşağıdaki tablodaki gibi oluştu.

Tedarikçi Şirket

Birim Fiyat

Ulusal Tarifeden Alınan İndirim

EWE Enerji

0,219375

%5

Aksa Elektrik

0,221690

%4

Kolen Enerji

0,228618

%1

Elektra Enerji

0,228618

%1

 

Toplam Tasarruf İki Fatura Tutarına Yakın

Konu ile ilgili değerlendirme yapan EnCazip Yönetici Ortağı Çağada KIRIM, elektrik tedarik şirketi değiştirmenin yalnızca ucuz fiyattan elektrik kullanmak anlamına gelmediğini belirterek, “Tedarikçi değiştiren tüketici eski tedarikçisine verdiği güvence bedelini geçişin ardından geri alabilir. Çoğu zaman bu güvence bedeli bir aylık fatura tutarından daha yüksek olduğundan ve genellikle yeni tedarikçiye güvence bedeli ödenmediğinden toplam tasarrufu bu tutarla birlikte düşünüp, tüketicinin toplamda iki aylık fatura tutarına yakın bir tasarruf elde ettiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında, oluşan rekabetin tüketicilere daha iyi hizmet olarak geri döndüğünü ifade etmemiz gerekir.” şeklinde konuştu.

EPDK ekonomi haber basın bülteni
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