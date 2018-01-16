E-Devlet Kapısında Hedef 40 Milyon Kullanıcı!

E-Devlet kapısı 35 milyonun üzerinde kullanıcısıyla, hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Binlerce hizmete tek tıkla ulaşılmasını sağlayan sistemde yeni hedef, 40 milyon vatandaşın sisteme dahil olması olarak belirlendi.

Tek Tıkla 2 Bin 800 Hizmet!

E-Devlet kapısı 2008 yılının 18 Aralık tarihinde açıldı. İlk etapta sınırlı olan hizmet sayısı bugün 2 bin 800’ün üzerine çıktı. Vatandaşların sisteme olan ilgisi ise her geçen gün biraz daha arttı. E-Devlet kapısını günümüzde 35 milyondan fazla vatandaş aktif olarak kullanırken, yeni yılda sisteme kayıt olması istenen kişi sayısı 5 milyon olarak belirlendi. E-Devlette bu hedefe ulaşılırsa 2018 yılı sonunda sistem toplamda 40 milyon kişiye hizmet verecek!

Yeni Ara Yüz Tasarımıyla Hizmette

E-Devlet kapısı 2008’de sadece 22 farklı hizmetle vatandaşların kullanımına açıldı. Yıllar geçtikçe hizmetlere yenileri eklendi. Artan hizmet sayısı ile vatandaşların yoğun ilgisi, sistemin yeniden düzenlenmesini beraberinde getirdi. Yeni ara yüz tasarımı için yapılan çalışmalarda sona gelindi ve sistem artık yeni yüzüyle kullanıma açıldı.

Mobil Cihaz Girişleri Yarıya Yakın

Yapılan incelemelere göre E-Devlet Kapısını kullananların büyük bölümü, sisteme mobil cihazlarla erişim sağlıyor. Akıllı telefonlara uyum sağlayan sistem, giriş yapılan cihazın boyutlarını baz alarak, biçimlendirmeyi de buna göre yapıyor.

Vatandaş Yeni Tasarımdan Memnun

Sisteme giriş yapan kullanıcıların işlemlerini daha rahat yapabilmesi için, yapılan tasarım çalışmaları vatandaşlar tarafından takdir edilirken, kategorilere ayrılan hizmetler erişimin hızını da maksimize ediyor.

Yeni tasarım bir öncekine göre birçok artıyı üzerinde taşıyor. Kullanıcılar işlem yapmak istedikleri kategoriden işlemlerini sorun yaşamadan gerçekleştirebiliyor. Yenilenen tasarım tüm bunların yanında çoklu dil desteği vererek, hizmetin farklı dillerde verilmesine de kapı araladı.