EasyDefence Bağışıklık Sisteminin Dostu
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EasyDefence Bağışıklık Sisteminin Dostu


EasyDefence Bağışıklık Sisteminin Dostu
EasyDefence Bağışıklık Sisteminin Dostu Elif İşçi - Tarih: 2018-01-16 Saat: 12:13:41
Anasayfa Sağlık EasyDefence Bağışıklık Sisteminin Dostu

EasyVit ailesinin yeni ürünü olan EasyDefence kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için vatandaşlara imkanlar sunuyor.

Modern çağda, günlük rutinin akışında vitamin alımımıza yeterince dikkat edemiyoruz. Böylece virüsler vücudumuzu dirençsiz yakalayarak bizi hasta edebiliyor. Peki daha güçlü bir bağışıklık sistemine kavuşmanın yolu ne? Tadı güzel, kolay yutulabilen aynı zamanda enfeksiyonlara karşı savaş açan bir bağışıklık güçlendirici düşünün, tam size ve çocuğunuza göre değil mi? İşte karşınızda çiğnenebilir jel form EasyDefence.

Kış aylarında artan salgın hastalıklarla, virüslerle ve enfeksiyonlarla baş etmenin en doğru yolu sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmanızı sağlayacak destekleyicilerden yardım almak. Çünkü bağışıklık sisteminiz güçlü olursa vücudunuz tehlikeleri çok daha kolay uzaklaştırır.

Ezber Bozan EasyDefence ile Güçlü Bir Bağışıklık Sistemi

EasyVit ailesi üyelerinden EasyDefence, içerdiği A, D ve E vitaminleriyle bağışıklığınıza güç kazandırırken, patentli ConCordix teknolojisi sayesinde kolayca kullanılabiliyor. Üstelik ekmek mayasından elde edilen, Beta Glukan içeriği ile şeker ilavesiz, özel ambalajıyla taze ve etkisi klinik olarak kanıtlı.

Glutensiz ve ödüllü bir global marka olan Wellmune beta glukan, özel bir ekmek mayası suşunun hücre duvarından elde edileni olarak tarif edilebilir. Yani %100 doğal maya içeriğine sahip. Wellmune Beta Glukan formülü tamamen güvenli ve bağışıklık sistemini destekleyici.

EasyDefence’i Çocuğunuz da Çok Sevecek

Çocuğunuzun sağlığını ne kadar önemsediğinizi biliyoruz. Fakat genellikle çocuklara destekleyici ürün vermek tadı ve formundan dolayı zor olabiliyor. Patentli Concordix formuyla bu sorunu çözen EasyDefence Beta Glukan, A, D ve E vitaminleri içeriğiyle kolayca kullanılabiliyor.

EasyDefence, güçlü içeriğiyle çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve virüslere karşı savaş açıyor. Çünkü EasyDefence, vücut direncini yükseltiyor ve genel sağlığı olumlu yönde etkiliyor. Çocuğunuzun her sabah bir jel form güvenle çiğneyerek alabileceği EasyDefence’i çocuğunuz çok sevecek ve hatta bir tane daha isteyecek.

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