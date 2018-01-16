BAT Türkiye'den Rıza Tuna Turagay'ın Görevleri Artırıldı
Advert Advert Advert


BAT Türkiye'den Rıza Tuna Turagay'ın Görevleri Artırıldı


BAT Türkiye'den Rıza Tuna Turagay'ın Görevleri Artırıldı
BAT Türkiye'den Rıza Tuna Turagay'ın Görevleri Artırıldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-16 Saat: 12:23:21
Anasayfa Şirketler BAT Türkiye'den Rıza Tuna Turagay'ın Görevleri Artırıldı

British American Tobacco Türkiye yapılanmasında göreb alan Rıza Tuna Turagay aynı zamanda Kuzey Afrika Bölgesi sorumlusu olarak biliniyordu. Yapılan değerlendirmelerde görev alanının genişletilmesine karar verildi.

British American Tobacco Türkiye ve Kuzey Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Rıza Tuna Turagay’ın sorumluluk alanı genişledi. Turagay, BAT Türkiye’de Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi Kurumsal İlişkiler bölümünün yanı sıra Hukuk departmanının da başına geçti. Rıza Tuna Turagay, 1 Ocak 2018 itibarı ile Türkiye ve Kuzey Afrika Hukuk- Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görevine devam ediyor.

British American Tobacco Türkiye iç yapılanmasındaki değişikliklerle üst düzey yönetim ekibini geliştirmeye devam ediyor. British American Tobacco Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görev yapan Rıza Tuna Turagay’ın görev alanı genişledi. Turagay, BAT Türkiye’de Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi Kurumsal İlişkiler bölümünün yanı sıra Hukuk departmanından da sorumlu oldu. Rıza Tuna Turagay, 1 Ocak 2018 itibarı ile Türkiye ve Kuzey Afrika Hukuk- Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görevine devam ediyor.

1964 yılında Viyana’da doğan Rıza Tuna Turagay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra University of Birmingham’da Uluslararası Bankacılık ve Finansman dalında yüksek lisans yaptı. İş hayatına 1987 yılında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Turagay, bu kurumda 1997 yılına kadar Uzman, Şube Müdürü, Müsteşar ve Bakan Danışmanı olarak görev yaptı. 1997-2000 yılları arasında Ticaret Müşaviri olarak T.C. Washington Büyükelçiliği’nde çalıştı. 2000 yılından Nisan 2006 tarihine kadar sırasıyla; T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracat Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Vekili olarak görev aldı.

British American Tobacco Türkiye ailesine 2006 yılında katılan Rıza Tuna Turagay, 2007 yılında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne getirildi. Nisan 2017’de Türkiye Kuzey Afrika bölge birleşmesinin ardından Turagay, Türkiye ve Kuzey Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak atanmıştı. Turagay, 1 Ocak 2018 itibarıyla genişleyen görev alanıyla BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Hukuk- Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görevine devam ediyor. Evli ve iki çocuk babası olan Rıza Tuna Turagay ayrıca uluslararası seminer ve toplantılarda Türkiye ekonomisi, dış ticaret, gümrük uygulamaları, konut finansmanı konularında çok sayıda tebliğ sundu; çeşitli dergi ve gazeteler için Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında çeşitli makaleler hazırladı.

british american tobacco ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Spot Piyasada Yarın Geçerli Olacak Elektrik Fiyatları Belirlendi!
Spot Piyasada Yarın Geçerli Olacak Elektrik Fiyatları Belirlendi!
17 Ocak'ta Yıkılması Planlanan Akmerkez İçin Durdurma Kararı
17 Ocak'ta Yıkılması Planlanan Akmerkez İçin Durdurma Kararı