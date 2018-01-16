Arçelik Yeni Yıla Büyük Bir Kampanyayla Başladı

Arçelik, evini baştan yaratmak isteyenler ve yeni evlenenler için kaçırılmayacak bir teklif sunuyor.

505 L ve üzeri buzdolapları, 7 kg ve üzeri çamaşır makineleri ve tüm solo bulaşık makinelerinin dahil olduğu kampanyada tüm Arçelik ürünleri 2017 yılı fiyatları ile satışa sunuluyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi alanlara 8314 DG/8314 model solo fırın ya da A22 LB 5533 TV hediye eden Arçelik, yılın en büyük fırsatını tüketicilerle buluşturuyor.

Arçelik’in bu özel kampanyası 31 Ocak tarihine kadar devam edecek.