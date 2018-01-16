Çin İlaç Sektörüyle Ön Plana Çıkıyor

Çin’in, küresel ilaç endüstrisi için yeni bir ilaç ürettiği son zamanlar 1970'li yıllardı. Mao Zedung'un sıtma için bir tedavi önermesinden sonra Çinli bilim insanı Tu Youyou’nun Artemisinin’i keşfettiği dönemdi. Çin, birçok alanda olduğu gibi yarım asır sonra yine tıpta sürprizlere hazırlanıyor.

Rad Ecza Deposu Genel Müdürü Can Sökmen, Çin’in küresel ilaç endüstrisinde oynamaya başladığı yeni rol hakkında şu bilgileri verdi:

Üç Yeni Kanser İlacı

“Yeni bir ilaç kanserin diğer organlara yayılmasını önleyecek. Bir diğeri kan kanserini tedavi edecek. Üçüncüsü, tümörleri öldürmek için vücudun bağışıklık sistemini kullanacak. Bu ilaçların bir ortak özelliği hepsinin Çin’de üretilmiş olması.

Her üç ilaç da cesur sonuçları beraberinde getiriyor fakat bu ilaçların ABD’de onaylanıp satılabilmesi için bir adım daha ileriye gitmeleri gerekiyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) tam onay almadan önce son adım olan 3. faz denemelerinin yapılması gerekiyor. 3. faz denemelerinde başarı ihtimalinin yüzde 60-70 olduğu öngörülüyor. Bu üç ilaç, Çin'in ileri tedavi yöntemleri üretme kapasitesinin arttığının kanıtı olacak.

Çin, ürettiği 20 ile 30 ilaçla önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük kanser ilaç pazarı ABD’de yer bulmayı hedefliyor.

Tersine Beyin Göçü

Yıllardır, Çin'in ilaç endüstrisi batı ilaçlarının çoğaltılması üzerinde yoğunlaşmıştı. Çin şimdi küresel ilaç endüstrisinde daha büyük bir rol oynamaya başlıyor. Çin'de yaşayan milyonlarca insan kanser veya şeker hastalığından muztarip. Bu yüzden, hükümet farmasötik yeniliği ulusal bir öncelik haline getirdi. Yetkililer, ilaç onaylarını hızlandırmaya ve bilim insanlarını evlerine getirerek beyin göçünü tersine döndürmeye söz verdiler. Yetkililer arsalarda, hibelerde ve vergilerde indirimler sunuyor ve araştırmaya büyük yatırım yapıyorlar.

Bu arada, dünyanın ilaç devleri, Çin'deki yaygın sahtecilik ve hantal bürokrasi konusundaki uzun zamandır devam eden korkularını silip kendi laboratuvarlarını burada kuruyor.”