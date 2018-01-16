Tavuk Hobisi Patron Yaptı!

Uşaklı Ömer Çoban adlı girişimci hedef büyüttü. Zaman geçirmek ve ailesine organik yumurta yedirmek için aldığı 3 tavukla işe başlayan Çoban, hedefinin 10 bin tavuk olduğunu ifade etti.

İşini Bıraktı Tavuk Yumurtası Üreticisi Oldu

Ömer Çoban adlı vatandaş 3 tavuk alarak bunları yetiştirmeye başladı. Organik yumurtaya olan ilgi, girişimcinin tesise geçerek üretimi artırmasını sağladı. Bugün günde 3 bin kadar yumurta üretilen tesiste patron olan Çoban, siparişlere yetişmekte zorlandığını aktardı.

Ömer Çoban adlı girişimci bir mağazada çalıştığını, geçimini buradan kazandığı para ile sağladığını ifade etti. Geçtiğimiz sene zaman geçirmek ve çocuklarına organik yumurta tükettirmek adına 3 tavuk aldığını söyleyen Çoban, “Evimizin bahçesinde baktığımız tavukların yumurtalarından komşularımız istemeye başladı. Siparişler her geçen gün biraz daha arttı. Bundan yaklaşık 6 ay kadar önce toplamı 2 dönüm olan arazi üzerinde üretim tesisi kurmak için çalışmaya başladık. Çiftliğin 500 metrekarelik alanını kapalı olarak hazırladık. Alanın kapasitesini yaklaşık 3 bin tavuk olarak hesaplayarak, yemleme ile sulama sistemlerini montaj ettik. Tesisin tamamlanması sonrasında üretime başladık” dedi.

Siparişler Kargoyla Gönderiliyor

İlk etapta siparişleri şehirlerarası otobüsler aracılığı ile adreslere ulaştırdıklarını, şu günlerde ise anlaşmalı kargo şirketiyle teslimatların yapıldığına dikkat çeken Çoban, Türkiye’nin her ilinden sipariş aldıklarını belirtti.

Senelerce esnaf olarak çalışan girişimci işini severek yaptığına vurgu yaparak, “Bugün günlük bazda 2.500 ile 3000 adet arasında organik yumurta üreten bir tesisin sahibi olduk. Günlük işleri ailemle birlikte yapıyoruz. İşimizi ilerleyen dönemlerde büyütmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz ise şimdilik 10 adetlik tavuk ve daha fazla yumurta üretimi” şeklinde konuştu.