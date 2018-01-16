Gübretaş 2018 Yılı Hedeflerini Büyüttü

66 yıldır sektörünün lideri ve tarımın öncü şirketlerden biri olan GÜBRETAŞ, 2017 yılında ulaştığı yeni rekorlar ve 2018 yılı hedefleriyle istikrarlı büyümesini devam ettiriyor. 2017’yi bütçe hedefinin de üzerinde gerçekleşen şirket tarihinin yeni satış rekoruyla tamamlayan GÜBRETAŞ, KAP’ta açıklanan 2018 bütçe hedeflerine göre. yeni yılda katı gübre satışlarında 2 milyon tonu aşmayı ve konsolide cirosunu da 4 milyar TL üzerine çıkartmayı hedefleyerek istikrarlı yükselişini sürdürmek istiyor.

6 Kasım 1952’de tarımda verimliliği artırmak amacıyla sektörün ilk şirketi olarak kurulan GÜBRETAŞ, özellikle son 15 yılda yakaladığı büyüme çizgisiyle Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer alıyor.

Yurtiçi ve yurtdışı tesis yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla da sektörde öncü rolünü güçlendiren GÜBRETAŞ, 2017 yılını rekorlarla dolu başarılı bir performansla tamamlarken 2018 yılı için de operasyonel ve finansal alandaki hedeflerini yükseltti.

“Sektör Açısından Bereketli Bir Yıl Tamamlandı”

Şirketin 2017 yılsonu operasyonel sonuçları ve KAP’ta açıkladığı 2018 bütçe hedefleriyle ilgili bir değerlendirme yapan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, “Tarım sektörü ve şirketimiz açısından oldukça bereketli bir yılı geride bıraktık. Türkiye ekonomisindeki büyüme performansı, Milli Tarım Projesi’nin uygulanmaya başladığı 2017 yılında iklim koşullarının da elverişli gitmesiyle tarıma yansıdı. Tahıllarda ve diğer bitkisel ürünlerde %4,4, meyvelerde ise % 9,7 artış verileri son derece sevindirici.”

Bitkisel üretimdeki bu artışın, gübre sektörüne de pozitif olarak yansıdığını belirten Yumaklı, bu konuda şunları söyledi: “Son 10 yıllık ortalamaya bakıldığında ülkemizde 5,5 milyon ton civarında bir gübre tüketimi olduğu görülmektedir. Tarım Bakanlığı verilerine göre 2017’nin ilk 9 ayında 4,8 milyon ton katı gübre tüketimi gerçekleşti. Saha izlenimlerimize göre 2017 yılsonu tüketiminin 6 milyon ton civarında tamamlandığını tahmin ediyoruz.”

GÜBRETAŞ 2017 Yılını Yeni Satış Rekoruyla Tamamladı

GÜBRETAŞ’ın geçen senenin başında belirlediği operasyonel bütçe hedeflerinin üzerinde bir performansla yılı tamamladığını belirten Genel Müdür İbrahim Yumaklı, “2017’de Türkiye tarafında 591 bin ton olarak bütçelediğimiz katı gübre üretim hedefini yaklaşık%16 aşarak 683 bin ton üretimle tamamladık. Katı gübre satışlarında ise, 66 yıllık şirket tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşarak rekor kırdık ve 2017 yılını bütçemizin yaklaşık %6 üzerinde, 1 milyon 946 bin ton ile kapattık. 2017 aynı zamanda yine şirket tarihinin en fazla günlük üretim ve sevkiyat rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu. Tüm bunlar elbette bilanço performansımıza yansıyacaktır” dedi.

GÜBRETAŞ’ın 2018 Hedefleri, Sürdürülebilir Büyüme Odaklı

2017’de bütçe hedeflerinin de üzerine çıkan operasyonel başarılarla tamamlayan GÜBRETAŞ, 2018 yılına daha büyük hedeflerle başladı. Şirketin 2018 yılına dair belirlediği bütçe hedefleri, KAP’ta yayınlandı.

GÜBRETAŞ’ın yeni yıldaki hedefleri şirket açısından üretim, satış ve konsolide ciroda yeni rekorların habercisi. Genel Müdür Yumaklı, 2018 bütçe hedeflerindeki çıkış noktaları hakkında şöyle dedi: “2018 bütçe hedeflerini oluştururken, ülkemizin büyümesine şirket olarak enerjimizi en yüksek düzeyde katmayı ve Türkiye ile birlikte büyümeyi amaçladık. Bu yılki hedeflerimiz; hem tarım sektöründeki yükselişe, hem de bu alandaki güçlü potansiyele inancımızı göstermektedir. Türk tarımının temel yapı taşlarından olan Tarım Kredi Kooperatifleri ailesi içinde yer alıyor olmamız, güçlü ve yaygın bayi ağımız, yenilikçi vizyonumuz ve kapasitesi yüksek insan kaynağımız, şirketimizi 2018 hedeflerine ulaştıracaktır.”

2018 yılında Türkiye faaliyetleri kapsamında geçen yıla oranla %12 artışla 761 bin tonkatı gübre üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Yumaklı, “Pazar liderliğimizi güçlendirme yolunda katı gübre satışlarımızı 2 milyon 50 bin ton olarak bütçeledik. Böylece bu yıldan itibaren yıllık satışımızı 2 milyon ton bandının üzerine çıkararak, pazar payımızı da %33 seviyesine yükseltmek istiyoruz. Tamamlanan üretim ve lojistik altyapı yatırımlarımızın yanı sıra geçen yıl başlattığımız ihracat faaliyetlerinin katkısıyla bu hedefleri gerçekleştirecek güçteyiz” dedi.

GÜBRETAŞ’ın yeni yılda 4,26 milyar TL konsolide ciro hedeflediğini söyleyen İbrahim Yumaklı, bunun da şirket tarihi açısından önemli bir rekor hedefi olduğunu ifade etti. Yumaklı, “Geçen yıl olduğu gibi, 2018’de de üretim kapasite kullanım oranımızı artırarak, bitki ve bölgeye özel gübrelerle üreticinin verim artışına cevap vererek, tedarik optimizasyonuyla maliyet ve risklere karşı proaktif yönetimin yanı sıra tüm süreçlerde operasyonel verimliliğe odaklanarak, şirketimizin her katmandaki tüm paydaşlarında memnuniyeti artırmayı hedefliyoruz” dedi.

GÜBRETAŞ’ın Yatırımları da Hız Kazandı

Şirketin KAP’ta yayınladığı açıklamada, yatırım faaliyetleriyle ilgili bilgilere de yer verildi. Son yıllarda üretim ve lojistik gücünü artırmaya yönelik yurtiçi tesis yatırımlarına ağırlık veren GÜBRETAŞ’ın geçen yılki Türkiye ve İran’daki toplam yatırım bütçesi 143 milyon TL idi.

Bu kapsamda GÜBRETAŞ, yapımına 2014 yılında başlanan Kocaeli-Yarımca’daki 25.000 ton kapasiteli Amonyak Depolama Tankı’nı, Temmuz 2017'de tamamlayarak devreye aldı. Ayrıca NPK fabrikasında yapılan geliştirmeyle Ekim 2017’den itibaren Granül Amonyum Sülfat (AS) üretimine başlanıldı. Lojistik altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına hız veren şirket, Samsun'da 100.000 ton kapasiteli yeni depoları da Ağustos 2017’de tamamlayarak toplam depolama kapasitesini %25 artırdı.

Genel Müdür Yumaklı yatırımlar konusunda, “Sektör liderliğimizi güçlendiren ve çevre dostu üretimi de önceleyen bu yatırımlar sayesinde, üretim çeşitliği ve maliyet avantajlarımızı artırıyoruz. Tamamlanan ve tamamlanacak yatırımlarla hedefimiz, bir yandan çiftçiye ve tarıma fayda sağlarken, bir yandan istihdam ve işgücü üretmek, diğer yandan da satış kârlılığı artışıyla yatırımcımız için de katma değer sunabilmektir. Bu amaçla 2018 yılında 186 Milyon TL toplam yatırım bütçelenmiştir”değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, 2018 yılında yatırım bütçesindeki çıtayı da yükseltti. Bu kapsamda yurtiçi yatırımlar için 89 milyon TL ve İran’daki yatırımlar için 97 milyon TL olmak üzere geçen yıla oranla %30’luk artışla toplam 186 milyon TL yatırım bütçesi öngörüldü. GÜBRETAŞ, 2018 yılında İskenderun’da depo yatırımlarını sürdürürken, Yarımca Tesisleri’nde de gelecek yılların planlamasında önemli yer tutan liman genişletme çalışmalarını başlatacak.

“Bilinçli Üretici Kazanır”

GÜBRETAŞ, tüm bu operasyonel ve finansal hedeflerinin yanında özellikle sosyal sorumluluk yönüyle de sektöre öncülük eden şirketlerden biri. Bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırma misyonu çerçevesinde yıllardır çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüten GÜBRETAŞ, farklı iletişim kanallarıyla da çiftçilere yönelik danışmanlık hizmetlerini geliştiriyor.

GÜBRETAŞ’ın bilinçli tarıma yönelik çalışmalarına değinen Genel Müdür İbrahim Yumaklı, bitki besleme alanında ‘Bilinçli Üretici Kazanır’ sloganıyla her yıl 2 bine yakın noktada 100 binden fazla çiftçinin katılımıyla eğitim toplantıları düzenleyen şirketin, yeni yılda bu faaliyetleri farklı bir boyuta taşıyacağını belirtti. Yumaklı, “Üretici bilinçlendirme faaliyetlerinde artık arazi çalışmalarına ağırlık vermeye başladık. Uzman saha ekiplerimiz üreticilerimizin arazilerini ziyaret ediyor, yetiştirdikleri ürünleri yerinde gözlemliyor, gözlem sonuçlarına göre bitki besleme reçeteleri öneriyor. Üreticilerimize yüksek verimli ve üstün kaliteli ürünler yetiştirerek emeklerinin karşılığını alabilmeleri için üretim alanlarında danışmanlık hizmeti veriyoruz. 2018 yılında sürdüreceğimiz bilinçli tarım eğitimi toplantıları ve model tarla ekimlerinin yanı sıra, uzman saha ekiplerimizin yıl boyunca en az 5 bin araziyi ziyaret ederek 25 bin üreticiye doğrudan ve üstelik ücretsiz danışmanlık desteği vermesini hedefliyoruz” dedi.

“Milli Tarım Projesi’nin de Katkısıyla 2018 Yılı Tarım İçin Verimli Bir Yıl Olur”

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Yumaklı, 2018 yılında sektördeki genel beklentiler hakkında ise şunları söyledi: “Nitratlı gübrelerin güvenlik denetimi amacıyla sektörde karekod ve DNA barkod uygulamasına geçildi. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sadece CAN (Kalsiyum Amonyum Nitrat) gübresinde başlayan bu yeni uygulama, 1 Temmuz 2018’den sonra bütün gübrelerde uygulanmaya başlanacak. Operasyonel açıdan belli yükler getirse de, sektör açısından bu yeni sistemin faydalı olmasını temenni ediyoruz. Uygulamanın başarısı açısından olmazsa olmaz unsur, sahte gübre üretimi yapanlara karşı ciddi yasal yaptırımların getirilmesidir.”

Sektörde tarımsal üretimi etkileyen dış faktörlerin başında iklim koşullarının geldiğine dikkat çeken İbrahim Yumaklı, “Şu ana kadar 2017-18 üretim yılında iklimden kaynaklı genel bir sorun yaşanmadı. Sadece Antalya’da örtü altı üretimi yapan üreticilerimiz hortum afetinden dolayı ciddi zararlar gördü. 2018 yılında başta kuraklık olmak üzere doğal felaketler olmazsa tarımsal üretimde hedeflere ulaşılacaktır. Milli Tarım Projesi kapsamında 2016’da karara bağlanan mazot desteği, bu yıldan itibaren uygulanmaya başlayacak. Üreticilerin kullandığı mazotun yarısını devlet karşılayacak. Çiftçilere 2018 yılında 1.9 milyar lira mazot desteği ödenmesi bekleniyor. Tarımsal desteklemeler, üreticilerin diğer üretim girdilerini alım gücüne pozitif katkı sağlayacaktır” dedi.

Yumaklı, “İlkbahar ekimleri ve yağışlarının normal şartlar altında gerçekleşmesi halinde 2018 yılının da tarımda verimli ve bereketli bir yıl olacağını tahmin ediyoruz ve diliyoruz” diye konuştu.