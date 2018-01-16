Ödeme Teknolojilerinde Türkiye'ye İlgi Artıyor
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Ödeme Teknolojilerinde Türkiye'ye İlgi Artıyor


Ödeme Teknolojilerinde Türkiye'ye İlgi Artıyor
Ödeme Teknolojilerinde Türkiye'ye İlgi Artıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-16 Saat: 13:13:56
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2017 yılında ödeme teknolojilerinde yaşanan olumlu gelişmeler yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

2017 yılında en çok finansal teknoloji girişimlerine yatırım yapıldığını belirten Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, fintech’in hızlı yükselişinin 2018’de de devam edeceğinin öngörüldüğünü aktardı. Finansal teknolojilerin e-ticaret ekosistemini kamçıladığını söyleyen Çiğdemli, ödeme teknolojileri ve online ticaretle ilgili girişimlere yabancı yatırımcının ilgisinin son yıllarda katlanarak arttığını ifade etti.

FINTECH Ekosistemi E-Ticareti de Kamçılıyor

Son raporlara göre Türkiye fintech ekosistemindeki işlem değerinin 16 milyar doları geçmiş olduğunu hatırlatan Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Geçtiğimiz yıl fintech yatırımları yüzde 175 büyümüştü. Dijital bankacılık, elektronik para, mobil, bulut tabanlı temassız ödemeler ve Nesnelerin İnterneti teknolojilerine ilgi artıyor. 2018’de de bu yükseliş devam edecek. Tüm bu teknolojik ilerlemeler e-ticareti kamçılıyor. E-ticaret Türkiye’de her yıl yüzde 30-35 civarında büyüyor. Japonya, Almanya ve Fransa’yı sollamış durumdayız. Artık telefon hattı üzerinden bile ödeme yapılabiliyor. Kredi kartsız çeşitli mobil ödeme uygulamaları geliştirilmeye devam ediyor. Tüm bunlar e-ticaret hacmini arttırdığı gibi perakendeye de olumlu yönde yansıyor. Türkiye dünyanın dijital ödeme başkenti olabilir” dedi.

Yabancı Yatırımcıların Türk Girişimlerine İlgisi Arttı

E-ticaret ve fintech girişimlerine yabancı yatırımcı ilgisinin de gitgide arttığına işaret eden Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Earlybird Ventures Capital, Hummingbird Ventures, General Atlantic, ePlanet Capital, Tiger Global, 500 Startups ve Startupbootcamp gibi girişim sermayesi fonları Türkiye’de yatırımlarını her geçen yıl arttırıyor. Fonlanan veya satın alınan birçok Türk e-ticaret sitesi, başarı hikayeleri var. BKM ve BDDK fintech ekosistemini önemsiyor ve destekliyor. ‘Türkiye Fintech Ekosistemi’ raporuna göre dijital ödeme, mobil bankacılık, varlık yönetimi, borç verme ve Blockchain dünyada yatırım çeken öncelikli alanlar. Türkiye’de ise B2B ve B2C alanlarında genellikle ödemeler, mobil bankacılık, varlık yönetimi, sermaye piyasaları ve dijital para birimi alanları daha fazla öne çıkıyor. Ülkemizde fintech ekosisteminde daha çok ön ödemeli kartlar, cüzdan uygulamaları, ödeme takibi, offline ödeme, para transferi, indirim ve sadakat kartları ile bütçe yönetimi, tahsilat, POS yönetimi, ön muhasebe, VPOS, yazarkasa, bankacılık yazılımları ve kredi skorlama gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar yer alıyor.”

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