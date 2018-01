2018 Yılında Faizler Düşebilir

“2017 yılında fiyatlarda hiç artış olmadı” açıklamasında bulunan Yıldırım “Yüksek faiz oranları inşaat sektörünü olumsuz etkiledi. Ekonomi piyasalarındaki belirsizlik de hem ekonomimizin hem de sektörel anlamda gelişmelerin olumsuz yaşanmasına sebep oldu. Yaşanan bu belirsizlikleri dış etkenlere bağlıyoruz. Komşu ülkelerde yaşanan durumlardan dolayı bir belirsizlik söz konusuydu. 2017 yılı durağan bir dönemdi. Konutta biraz devlet desteğinden dolayı canlanma vardı. Fakat istenen duruma gelemedi. 2018 yılında faizlerin düşmesini umut ediyoruz. Bu sayede yaşanacak olumlu gelişmelerin de ilk adımı atılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Demir ve Beton Fiyatlarındaki Artış İnşaat Sektörünü Etkiledi”

Dış ticaret anlamında yaşanan gelişmelerin ülkemizi etkilediğini kaydeden Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “2017 yılında yükselen maliyetlerimize, fiyatları yansıtabilme imkânımızın, arz talep doğrultusunu karşılayabilmesi gerekiyor. Şu an maliyetlerimiz yükseldi. Biz bunu fiyatlara yansıtamadık. Özellikle inşaat firmalarına, Türkiye ekonomisine katma değer üreten firmalara özellik sağlanması lazım. Demir ve beton fiyatları 2017’de inanılmaz yükseldi. Dolar ve Euro da ki fiyat artışından dolayı da ithal ettiğimiz ürünlerde sıkıntı yaşadık. Asansörlerden tutun, elektronik cihazlara kadar bu durumu hissettik. Buradaki asıl sıkıntımız dışa bağlı olmak.”

Yıldırım Kule ile İşe Bakış Açınız Değişecek

Farklı mimarisi ve üstün teknolojik donanımı ile ofis yaşamına değişiklik getiren Yıldırım Kule’ye dair detayları paylaşan Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım “130 metre yüksekliği ve eğimli mimarisi ile dikkatleri üzerine çeken Yıldırım Kule bünyesinde barındıracağı yaşam alanları ile de çalışanlara keyifli bir ortam sunacak. Özsüt, Volvo, Ssang Yong, Autowax gibi prestijli ve güvenilir firmalar ile anlaştık. Anlaşmak üzere olduğumuz birçok global firma ile de Kule’ye farklı bir bakış açısı getireceğiz. Kısacası kulenin dışına çıkmadan birçok ihtiyacın karşılanabilmesi için gerekli özeni gösteriyoruz” dedi.

Yıldırım Kule, Kalite ve Aidat Kolaylığı Sunuyor

Yıldırım Kule’de her ayrıntının incelikle düşünüldüğünü belirten Zafer Yıldırım, yalıtımdan, havalandırma sistemlerine kadar kaliteden ödün verilmediğinin altını çizdi. Yıldırım Kule’nin deprem yönetmeliğinin çok daha üstünde tasarlandığını vurgulayan Yıldırım “Maliyetten hiç bir şekilde kaçmadan deprem yönetmeliğinin çok daha üstünde ekstra kuvvetli bir üretim gerçekleştirdik. Bunun üzerine kurguladığımız her şeyde örneğin; elektrik, mekanik, tesisat alt yapısını önceden programlayıp, projelendirdik ve son olarak tüm projeleri örtüştürdük. Kullanmış olduğumuz üçüncü nesil camlar ile kalitenin ve şehrin merkezinde gürültüden uzak yaşamın kapılarını aralamış olduk. Yıldırım Kule’de yeni nesil camlarla ısı ve ses yalıtımını dengeledik” dedi. Yıldırım, kalite ve hizmetten ödün vermeden, aidatı oluşturan kalemlerde de düzenleme yaptıklarını belirterek “Uygun firmalarla anlaşarak ve dikkat ederek, aidatlarımızı 100 metrekarelik örnek bir ofiste 750- 990 TL bandında tuttuk. Gelir gider olarak şu an piyasada 100 metrekare ofislerde 1300- 1700 TL arasında aidat isteniyor.”