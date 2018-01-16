Pegasus'tan Trabzon Kazası Hakkında Basın Açıklaması
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Pegasus'tan Trabzon Kazası Hakkında Basın Açıklaması


Pegasus'tan Trabzon Kazası Hakkında Basın Açıklaması
Pegasus'tan Trabzon Kazası Hakkında Basın Açıklaması Elif İşçi - Tarih: 2018-01-16 Saat: 13:43:32
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13 Ocak tarihinde Trabzon'dan kalkan bir Pegasus uçağının pistten çıkması sonrasında yaşanan kaza ile ilgili şirket basın açıklaması gerçekleştirdi.

13 Ocak 2018 tarihinde PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağımızın Trabzon Havalimanı inişini takiben yaşadığımız üzücü olayın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır.

Şirketimiz an itibarıyla çalışmalarını, uçağımızın bulunduğu pozisyondan kaldırılması ve olay esnasında uçakta bulunan misafirlerimizle yakın iletişimin korunarak kendilerine gerekli tüm desteğin sağlanması yönünde yoğunlaştırmıştır.

Pegasus Hava Yolları olarak, tüm misafirlerimize uçağımızın başarıyla tahliye edilmesi sırasında uçuş ekibimize gösterdikleri yardımcı ve soğukkanlı yaklaşımlarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Pegasus Hava Yolları

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