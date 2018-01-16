Antalya Yeni Bir GES Anlaşması İmzaladı

Santralden elde edilecek enerji tarımsal sulamada kullanılması amacıyla, çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya geçilecek ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen, "Antalya Tarımsal Sulama Amaçlı Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Kurumu Projesi" anlaşması Rixos Downtown Otel'de imzalandı.​ Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Baka Yönetim Kurulu Başkanı ve Burdur Valisi Şerif Yılmaz'da katılımda bulundu.

Açılış esnasında konuşma yapan Türel, fosil yakıtların kullanımıyla elektrik üretilmesindense, çevreci enerjilerin tercih edilmesinin gerekliliğine işaret etti. Türel, güneş enerjisinden elektrik üretimi gerçekleştirmenin Antalya Büyükşehir Belediyesi için büyük bir başarı olduğuna değindi.

Bu güneş enerjisi santralinin 4 sene önce seçimler esnasında sözünü verdiğini hatırlatan Türel, vaad ettiği santralin kurulacak olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Antalya'da tarım sektörünün senelik bazda 6.5 milyon ton üretim gerçekleştiren mevcut kapasitesinin bulunduğuna işaret eden Türel, üretilen ürünlerin ihracatından 500 milyar doları aşkın döviz girdisi elde edildiğini bildirdi. Türel, bugün imzalanan proje ile çiftçilere destek sağlanacağını anlattı.

​Üretilen Elektrik Çiftçilere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak

​Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 2 megavat kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santralinin inşa edildiğini hatırlatan Türel, Antalya'da 39 tarımsal sulama kooperatifinde senelik bazda 5 megavat elektrik kullanıldığını belirtti. 2 megavat kurulu güce sahip santralin, sulama kooperatiflerinin tümününün ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığına dikkat çeken Türel, 2.8 megavat kurulu güce sahip yeni güneş enerjisi santraliyle bu ihtacın tümünün karşılanacağını ifade etti. Kurulacak santralin maliyetinin 9 milyon 375 bin liralık bölümününü BAKA, 3 milyon 124 bin liralık bölümünün ise belediye bütçesinden karşılanacağının bilgisini veren Türel, bu sayede belediyenin güneş enerjisi santrallerinden üretilen elektriğin senelik bazda 6 milyon 760 kilovatsaate yükseleceğini belirtti. Türel, santrallerde üretilen bu elektriğin, sulama kooperatifleri kanalıyla 7 bin 429 çiftçi ailesine sulama desteği olarak verileceğini aktardı.