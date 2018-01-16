Antalya Yeni Bir GES Anlaşması İmzaladı
Advert Advert Advert


Antalya Yeni Bir GES Anlaşması İmzaladı


Antalya Yeni Bir GES Anlaşması İmzaladı
Antalya Yeni Bir GES Anlaşması İmzaladı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-16 Saat: 13:47:10
Anasayfa Eko Gündem Antalya Yeni Bir GES Anlaşması İmzaladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesine 2.82 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali inşa edecek.

Santralden elde edilecek enerji tarımsal sulamada kullanılması amacıyla, çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya geçilecek ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen, "Antalya Tarımsal Sulama Amaçlı Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Kurumu Projesi" anlaşması Rixos Downtown Otel'de imzalandı.​ Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Baka Yönetim Kurulu Başkanı ve Burdur Valisi Şerif Yılmaz'da katılımda bulundu.

Açılış esnasında konuşma yapan Türel, fosil yakıtların kullanımıyla elektrik üretilmesindense, çevreci enerjilerin tercih edilmesinin gerekliliğine işaret etti. Türel, güneş enerjisinden elektrik üretimi gerçekleştirmenin Antalya Büyükşehir Belediyesi için büyük bir başarı olduğuna değindi.

Bu güneş enerjisi santralinin 4 sene önce seçimler esnasında sözünü verdiğini hatırlatan Türel, vaad ettiği santralin kurulacak olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Antalya'da tarım sektörünün senelik bazda 6.5 milyon ton üretim gerçekleştiren mevcut kapasitesinin bulunduğuna işaret eden Türel, üretilen ürünlerin ihracatından 500 milyar doları aşkın döviz girdisi elde edildiğini bildirdi. Türel, bugün imzalanan proje ile çiftçilere destek sağlanacağını anlattı.

​Üretilen Elektrik Çiftçilere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak

​Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 2 megavat kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santralinin inşa edildiğini hatırlatan Türel, Antalya'da 39 tarımsal sulama kooperatifinde senelik bazda 5 megavat elektrik kullanıldığını belirtti. 2 megavat kurulu güce sahip santralin, sulama kooperatiflerinin tümününün ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığına dikkat çeken Türel, 2.8 megavat kurulu güce sahip yeni güneş enerjisi santraliyle bu ihtacın tümünün karşılanacağını ifade etti. Kurulacak santralin maliyetinin 9 milyon 375 bin liralık bölümününü BAKA, 3 milyon 124 bin liralık bölümünün ise belediye bütçesinden karşılanacağının bilgisini veren Türel, bu sayede belediyenin güneş enerjisi santrallerinden üretilen elektriğin senelik bazda 6 milyon 760 kilovatsaate yükseleceğini belirtti. Türel, santrallerde üretilen bu elektriğin, sulama kooperatifleri kanalıyla 7 bin 429 çiftçi ailesine sulama desteği olarak verileceğini aktardı.

Antalya Döşemealtı GES BAKA Menderes Türel Şerif Yılmaz
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!
Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!
Antalya Yeni Bir GES Anlaşması İmzaladı
Antalya Yeni Bir GES Anlaşması İmzaladı