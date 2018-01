Türkiye'nin İlk Residance Oteli Ankara'da!

Gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketlerinden Nuhoğlu, Dalgıç ve Lejant’ın birlikte hayata geçirdiği Cubes Ankara projesinin otel bölümü için dünyanın prestijli otel zincirlerinden Marriott International’ın Residence Inn By Marriott markası ile anlaşma sağlandı.

İstanbul Marriott Hotel Şişli’de 16 Ocak 2018, Salı günü düzenlenen imza törenine Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, Dalgıç GY Yönetim Kurulu Başkanı Durul Dalgıç, Lejant Proje Yönetim Kurulu Başkanı Arif Balaban, Nuhoğlu Dalgıç Ve Lejant Proje Ortaklığı Şirketi olan Nuhoğlu İnşaat Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Nuhoğlu ile birlikte Marriott International’ın Türkiye’de İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Poğda Demircan katıldı.

Residence Inn By Marriott’ın İlk Oteli Cubes Ankara’da

İmza töreninde konuşan Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, “Bambaşka bir bakış açısıyla projelendirdiğimiz, mimarisinin sadece bugüne değil yarına da kalıcı bir iz bırakacağına inandığımız projemizde dünyanın sayılı otel markalarından biri olan Marriott International ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tasarımcısından yatırımcısına kadar en iyileri bir araya getiren Cubes Ankara’ya ve onun yaşam vaadine yakışacak ve onu daha kıymetli bir noktaya taşıyacak iş birlikleri için hassas ve bir o kadar da yoğun bir çalışma gerçekleştirdik ve Residence Inn By Marriott markasında karar kıldık. Uzun dönem konaklamalara uygun olarak geliştirilen özel bir konsept olan Residence Inn By Marriott anlaşma ile birlikte Türkiye’deki ilk otelini Cubes Ankara’da 2019’da açılacak.” dedi.

Yüzde 40’ı Satılan Cubes Ankara, Yatırımı 9 Yılda Geri Kazandırıyor

Cubes Ankara’nın satış başarısına da değinen Ali Nuhoğlu, toplamda 1,4 milyar TL değere sahip projemizin lansmanını Mayıs 2017’de yapmıştık. O günden bu yana projedeki konutların yüzde 40’ının satıldığını söyledi. Mevcut piyasa koşulları değerlendirdiğinde bunun önemli bir başarı olduğunun altını çizen Nuhoğlu, pek çok araştırma gayrimenkul satın alımlarında yatırımcıyı cezbeden ve kararı aldıran en büyük etkenin “geri dönüş süreleri” ve “kârlılık oranları” olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine eğilerek biz de SPK onaylı bir değerleme şirketinden Cubes Ankara’nın yatırım geri dönüş oranını analiz etmesini istedik.

2017 yılı 3. Çeyrek ofis kira endeksi verilerine göre bölgesel ortalama konut geri dönüş süresi Türkiye’de ortalama 16 yılken Cubes Ankara özelinde bu süre 9 yıla düşüyor. Şüphesiz bu da Cubes Ankara’nın yüzde 40 gibi orandaki satış başarısında etkin rol oynuyor. Bu başarı ve doğru proje sadece konut ve ofis yatırımcısının ilgisini çekmiş değil. Marriott International da projemize inanıyor ve burada yatırım yapıyor. Böylesine prestijli bir dünya markasının ülkemize ve proje ortaklığımıza güvenerek iş birliğine gitmesi çok önemli.

Cubes Ankara’nın 7/24 Yaşayan Ruhu İçin 7/24 Hizmet Veren Yepyeni Bir Sistem

İmza töreninde otelin işletmesini kendilerinin yapacağını belirten Dalgıç GY Yönetim Kurulu Başkanı Durul Dalgıç uzun dönem konaklamaların yapılması için tasarlanan bu sistem ile toplamda 110 odanın olacağı oteldeki her odanın suit konforunda özel olarak dizayn edildiğini söyledi.

Sözlerini sürdüren Dalgıç: “Daha proje aşamasındayken otel işletmesinden, güvenliğe kadar tüm detayları düşündük. Böylelikle otel işletme omurgasından yola çıkarak yepyeni bir model ortaya çıkarttık. Gece gündüz vardiyalı çalışan; housekeeping, teknik servis, vale, güvenlik birimleri oluşturduk. Cubes Ankara’nın 7/24 yaşayan ruhu için 7/24 hizmet veren yepyeni bir sistem kurduk. Son yıllarda sektörde artan rekabetle birlikte insanların ihtiyacından fazlası projelerde bir standart olarak sunulmaya başlandı bu da beraberinde o projede yaşayan ancak sunulan her imkandan da faydalanmayanların aidatlarına ekstra maliyetler getirdi. Bunu ortadan kaldıracak ortak alanların işletmesini de üstlenerek, kendini döndürebilen benzer nitelikteki projelere göre daha düşük aidatlı sistemler kurarak Cubes Ankara projemize kazandırdık.” dedi.

Hayaller Metrekarelere Sığmaz... Ama Bir Araya Gelebilir

Başkentin kalbi Çukurambar’da konut ve ofis yaşamına dair benzersiz bir yorum getiren Cubes Ankara’nın konsepti hakkında da bilgi veren Dalgıç, hayaller metrekarelere sığmaz... ama bir araya gelebilir dedik metrekareler satın almak yerine insanların ihtiyacına ve isteğine göre şekillenen bir hayat yaşayabilmelerinden yola çıktık. Hayal gücünü insanlara sunulan seçeneklerle sınırlamak istemedik ve müşterilerimizin metrekareler satın alması yerine, ihtiyaçları ölçüsünde cube’leri birleştirerek kendi ev ve iş hayatını yaratmalarına imkan sunmak istedik. Bu çerçevede: konutta 1650 metrekare, ofiste ise 1800 metrekare kat büyüklüğüne; 35-180 m² arasında değişen modüler birimlere sahip Cubes Ankara’yı, A Blok konutları ile yaşamın, B Blok ofisleri ile de iş hayatının merkezine konumlandırdık.

Residence Inn by Marriott, Uzun Konaklama Segmentinde Dünyada Lider

Marriott International’ın Türkiye’de İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Poğda Demircan, Residence Inn by Marriott markasını, bu heyecan verici proje bünyesinde Türkiye’ye getirmekten ötürü mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye’deki büyüme staratejileri dahilinde Residence Inn by Marriott markasının özelllikle önemli olduğunu vurgulayan Demircan, “Residence Inn by Marriott, 740’ın üzerinde otelle uzun konaklama segmentinde dünyada lider konumdadır. Uzun konaklama talebini karşılamak amacıyla dizayn edilen marka, içinde ayrı yaşam, çalışma ve uyuma alanları bulunduran geniş suite odalardan oluşmaktadır. Tam kapsamlı mutfaklar, market alışveriş servisi, lobide yer alan 24 saat açık market ve ücretsiz kahvaltı hizmetleri ile misafirlerin seyahat ederken zamanlarını daha iyi kullanmalarını ve kendilerini evde hissederek, refah içinde konaklamalarını sağlamaktadır. Herbir Residence Inn oteli, hem genel mekanlarda, hem de odalarda yüksek hızlı internet hizmetini ücretsiz olarak sunmaktadır. Son zamanlarda hem resort destinasyonlarda, hem de Avrupa’nın en önemli şehir merkezlerinde gelişen marka, Londra ve Amsterdam gibi Avrupa’nın önemli başkentlerinde de yer almaktadır. Residence Inn by Marriott Ankara, markanın dinamik Türkiye pazarındaki büyüme stratejisinin potansiyelini göstermektedir. Markanın ikinci otelini de inşallah Trabzon’da açacağız.” dedi.

Başkent’in Sosyal Yaşamına Yeni Bir Soluk…

Ankara'nın yükselen yıldızı olan Çukurambar'da yer alan Cubes Ankara; konut ve ofislerin olacağı yaklaşık 1.000 adet bağımsız bölümden oluşuyor. 2 ayrı blok halinde planlanan projede A Blok konut, home office ve exclusive rezidansları; B Blok ise ofis, otel ve kurumsal kiralanacak ofisleri kapsıyor.

Ankara’nın sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Cubes Ankara’da atölye ve sergi amaçlı hizmet veren Art Zone Sanat Merkezi’nin yanı sıra konser, sinema, konferans, tiyatro ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak 2.000 kişilik bir de gösteri merkezi yer alıyor. Cubes Ankara içerisinde sağlıklı seçimler sunan zengin restoranlar, kısa kahve molalarına eşlik eden kafeler, sokak lezzetlerini barındıran özel bir yerler kurgulandı.