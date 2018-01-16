2017 Yılında İnşaat Malzemesi Sektöründe Büyük İlerleme

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, 2017 yılını, geçen yılsonu verilerine göre yüzde 9,2 artış ve 8,5 puan yükselişle 99,06 puan seviyesinde kapandı. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Aralık ayı sonuçlarına göre, mevsimsellik ile birlikte faaliyetlerin gerilediği yılın son ayında güven ve beklentilerde yaşanan iyileşmenin, yeni yıl için ümit verdiği vurgulandı.



Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Aralık 2017 sonuçları açıklandı. Aralık ayında sınırlı ölçüde gerileyen Bileşik Endeks 99,06 puan olarak gerçekleşti. Mevsimsellik ile birlikte faaliyetler gerilerken güven ve beklentilerde iyileşme yaşandığı vurgulanan Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı:



Faaliyetler Aralık Ayında Beklendiği Gibi Geriledi

İnşaat malzemeleri sanayinde faaliyetler, Aralık ayında bir önceki aya göre sınırlı bir gerileme gösterdi. Mevsimselliğin, inşaat faaliyetleri üzerinde etkisini daha kuvvetli göstermeye başladığı Aralık ayında, faaliyet endeksi Kasım ayına göre 1,7 puan düştü. Buna rağmen faaliyet seviyesi, geçen yılın Aralık ayının 12,7 puan üzerine çıktı. Yurtiçi satışların da sınırlı ölçüde gerilediği Aralık ayında, ihracat uzun süre sonra ilk kez bir önceki ayın gerisinde kaldı. Üretimde de mevsimsellik ile birlikte düşüş gerçekleşirken, cirolar Aralık’ta iç ve dış satışlardaki gerilemeye bağlı olarak düştü. Tahsilat hızındaki gerileme yedinci ayına taşındı. Faaliyetler Aralık ayında piyasa dinamikleri ve mevsimselliğin etkisi ile hareket etti ve beklentilere paralel gerçekleşti.

Güven Endeksinde İyileşme Gerçekleşti

Güven endeksi, Aralık ayında son üç aydır süren gerilemenin ardından sınırlı bir artış gösterdi. Mevsimsellik ile yavaşlayan ve gerileyen faaliyetlere rağmen Aralık ayında güven endeksinde gerçekleşen bu artış önemli olmakla birlikte, güven seviyesi bir önceki aya göre 0,3 puan arttı. Böylece güven seviyesi geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin 3,3 puan üzerinde kaldı. Türkiye ekonomisine ilişkin güven uzun süre sonra ilk kez iyileşme gösterdi. İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayine yönelik güvende de sınırlı artışlar oldu. Yurtiçi pazarlarına yönelik güven Aralık ayında geriledi. İhracat pazarlarına yönelik güven ise Aralık ayında artışına devam etti. En önemli güven artışı ihracat pazarlarına yönelik gerçekleşti. Bileşik Endeks’te, güven unsurlarında son üç aydır yaşanan gerilemenin Aralık ayında sona ermesinin, faaliyet dinamiklerini de olumlu etkileyebileceğinin altı çizildi.

Beklenti Endeksinde Mevsimsellik Etkisine Rağmen Artış Yaşandı

Aralık ayında beklentiler üç ay aradan sonra sınırlı da olsa artış gösterdi. Eylül-Kasım döneminde ekonomi ve dış politika alanında yaşanan birçok riskin etkisi Aralık ayında azaldı. Bu nedenle inşaat faaliyetlerinde mevsimsellik etkili gerilemeye rağmen beklentilerde sınırlı iyileşme yaşandı. Beklenti endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan arttı. Böylece beklenti endeksi geçen yılın aynı dönemine göre 9,8 puan daha yüksek gerçekleşti ve beklentiler geçen yılın üzerinde kalmaya devam etti. Türkiye ekonomisi ile inşaat malzemeleri sanayine ilişkin beklentiler Aralık ayında sınırlı ölçüde arttı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişler, Ekim ve Kasım aylarından sonra mevsimsellik etkisiyle Aralık ayında da düştü. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişleri artışı durağanlaşma göstermesine rağmen Aralık ayında da yüksek gerçekleşti. Yine iç ve dış siparişlerdeki yavaşlamaya rağmen önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde de artışlar yaşandı.