Geleceğin Endüstri'si İzmir'de Sergilenecek

Üretim anlayışını dönüştürecek yenilikçi çözümlerin tanıtılacağı FIT ’18- Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, 22 Şubat-25 Şubat’ta Fuar İzmir’de kapılarını açıyor. 5 ayrı fuarı tek çatı altında birleştiren FIT ’18, endüstri alanındaki en büyük etkinlik olma özelliği taşıyor.

FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı; otomasyondan elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok alanda ziyaretçilere, sektörlerindeki en son ürün ve hizmetleri bir arada görme ve değerlendirme olanağı sunacak.

FIT ’18 ile sektöre yeni bir yaklaşım getiren Bileşim Fuarcılık’ın hedefi, İstanbul’da sabitlenen sektör buluşmalarına dinamizm kazandırmak ve sanayi alanındaki teknolojik gelişmeleri İzmir’den başlayarak önümüzdeki dönemde Türkiye’nin çeşitli noktalarına taşımak.

İzmir, 22-25 Şubat tarihleri arasında endüstriyel çözümler alanında teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne seren bir fuara ev sahipliği yapıyor. Makineler arası iletişimden yapay zekaya, üretim ve hizmet biçimlerini değiştirmeye aday pek çok yeni teknoloji, FIT ’18- Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nda ziyaretçilere tanıtılacak.

Tek çatı altında 5 ayrı endüstriyel fuarı birleştiren FIT ’18 kapsamında; Otomasyon, Elektrik Elektronik ve Enerji, Hidrolik-Pnömatik, Bina Otomasyonu ve Zayıf Akım Sistemleri ve Metal İşleme fuarları katılımcılarına potansiyel müşterileriyle tanışma fırsatı sunacak.

Melis Üstün: “Geleceğin Teknolojilerini Türkiye’nin Dört Bir Yanına Taşıyacağız”.

Sektöre getirdiği yenilikçi yaklaşım ve dinamizm ile dikkat çeken Bileşim Fuarcılık’ın Genel Müdürü Melis Üstün, Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı ile üstlendikleri misyonu şöyle açıkladı:

“Sanayi devriminden bu yana yaşanan teknolojik gelişmelerin son halkası olan Endüstri 4.0’ın temellerine baktığımızda, üretim anlayışını dönüştürecek bir seri hedef görüyoruz. Düşük maliyetlerle yüksek verimlilik; sürdürülebilirlik; esnek üretim; izlenebilir ve sorunu kolayca teşhis edilebilir sistemler kurulması bu hedeflerin başlıcaları. Biz Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nı kurgularken ziyaretçilerimizin mümkün olan en geniş endüstriyel yelpazede, en son teknolojik olanakları bir arada görebilmelerini istedik. Firmalarımıza üretim teknolojilerindeki gelişmeleri dünya ile eş zamanlı olarak takip etme olanağı sağlayan bu fuar anlayışını çok önemsiyoruz. İstanbul’da sabitlenen sektör buluşmalarına dinamizm kazandırmak temel hedefimiz. Geleceğin endüstriyel teknolojilerini yeni nesil fuarcılık anlayışıyla İzmir’den başlayarak önümüzdeki dönemde Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacağız.”

Türkiye’nin “Beyin Gücü” Bu Fuarda

FIT ’18 katılımcılara mevcut teknolojileri deneyimleme olanağı sunarken 23-24 Şubat’ta fuar kapsamında düzenlenecek Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Zirvesi’nde ise önümüzdeki yıllarda fabrikalarda nasıl bir dönüşüm yaşanacağı konuşulacak.

Teknoloji Girişimcileri ve İş Adamları Derneği (TEKGİAD) iş birliği ile organize edilen zirvenin yanı sıra, Girişim Pazaryeri etkinliği kapsamında yenilikçi çözümler üreten teknoloji girişimcileri de ödüllendirilecek.

22-25 Şubat arasında saat 10.00’dan itibaren ziyaret edilebilecek FIT ’18-Geleceğin Teknolojileri Fuarı, Ege Bölgesi’ndeki en büyük ve en kapsamlı fuar kompleksi olan Fuar İzmir’de gerçekleşecek.