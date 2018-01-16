Gedik Yatırım 2018 Ekonomisini Değerlendirdi

Gedik Yatırım, Türkiye’nin ve küresel piyasaların ekonomik görünümlerinin yanı sıra beklenti, risk ve tahminlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği 2018 Strateji Raporu’nu açıkladı. “Yeni normalin ilk sonuçlarını görme vakti” başlıklı raporda, 2018 yılının Türkiye’de büyümenin güçlü olarak tanımlanabilecek seviyelerde gerçekleşeceği bir yıl olacağına vurgu yapılarak, ekstra önlemlere duyulan ihtiyacın azaldığına ve Türkiye ekonomisi için normalleşme döneminin başladığına dikkat çekildi.

Teknolojiye Yatırım Sürecek

Banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en fazla yatırımcıya sahip kuruluşun Gedik Yatırım olduğunu anımsatan CEO Onur Topaç, gelecek dönem hedeflerine ilişkin bilgi verdi. “Önümüzdeki üç yıl içinde şube sayımızı yüzde 50, çalışan sayımızı ise yüzde 30 oranında artırmayı hedefliyoruz” diye konuşan Topaç, “Teknolojik altyapı ve şube yatırımı anlamında ise yine aynı dönemde yaklaşık 15 milyon TL’lik hedefimiz var. Teknoloji ve inovasyon her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Bu doğrultuda, ‘Türkiye’nin yeni nesil yatırım platformu’ olarak adlandırdığımız Gedik Trader’a yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Sadece Gedik Yatırım’da hesabı bulunanların değil, mobil cihaz sahibi herkesin kullanabileceği bir platform olan Gedik Trader, ilk senesinde 30.000’in üzerinde kişiye ulaşmış durumda. Bu sayının önümüzdeki iki yıl içinde 100 bin kişiye ulaşacağını düşünüyoruz” dedi.

Onur Topaç sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki süreçte İstanbul Finans merkezi ve Varlık Fonu’nun da gerçek anlamda aktif hale gelmesiyle birlikte, sermaye piyasalarında ciddi bir hareketlilik olmasını bekliyoruz. 2018 yılında en önemli beklentimiz, halka arz hareketliliği ile birlikte uzun zamandır beklenen yatırımcı sayısında yaşanacak artış. 2018 yılından yeni ürün olarak en önemli beklentimiz ise kitle fonlaması tebliğinin işlev kazanması. Bu tür yenilikçi ürünlerin piyasaların gelişimine ciddi katkıda bulunacağına inanıyoruz.”

“Sermaye Piyasaları Büyümesi Gereken Bir Kanal”

Gedik Yatırım Genel Müdür Metin Ayışık ise 2018 Strateji Raporu’nu yatırımcılara rehberlik edecek bir kaynak olarak gördüklerini ifade etti: “Bizimle çalışan ya da çalışmayan tüm yatırımcılara yol göstermek ve yatırımlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak bizim için büyük bir sorumluluk. Çünkü sermaye piyasaları, ülkemizin finansmana erişim için büyütmek zorunda olduğu en önemli kanal. Hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin büyümesini sağlayacak başlıca kaynaklardan biri de sermaye piyasaları.”

Dünya ekonomisinin büyüme tarafında küresel krizden sonraki en güçlü toparlanmayı işaret ettiğine dikkat çeken Ayışık, “2018 yılında dünya büyüme performansında çok güçlü göstergeleri göreceğiz. Türkiye’nin en güçlü ekonomik göstergesi olan bütçe tarafında, genel bütçe disiplininin korunacağını düşünüyoruz. Önemli bir negatif şokla karşılaşılmadığı takdirde, TL varlıkların 2018 yılında da taşıdığı potansiyel ile cazibesini korumaya devam etmelerini bekliyoruz” dedi.

Türkiye Ekonomisi Şoklara Karşı Direncini Kanıtladı

Rapora ilişkin bilgi veren Gedik Yatırım’ın Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, “Türkiye, 2017 yılında ilgili otoriteler tarafından ekonomi ve finansal piyasaları destekleme yönünde alınan yerinde önlemlerin katkısıyla, iktisadi faaliyette oldukça güçlü bir performans sergiledi. Bu durum, Türkiye ekonomisinin negatif şoklara karşın ne denli dirençli olduğunu en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir. 2018 yılında, geçtiğimiz yıl elde edilen yüksek ekonomik büyüme rakamlarının yakalanmasının kolay olmayacağı düşüncesindeyiz ancak büyümenin bir miktar yumuşak iniş gösterse de güçlü olarak tanımlanabilecek seviyelerde gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz. Türkiye ekonomisi açısından 2018’in bir dengelenme yılı olacağı ve genel iktisadi faaliyetteki olumlu seyrin korunacağı düşüncesindeyiz” dedi.

Gedik Yatırım 2018 Strateji Raporu’nda Öne Çıkan Satırbaşları Şöyle:

Piyasa tahminleri BİST 100 Düşük-yüksek 99,500 - 135,000 Kapanış 130,000 Dolar/TL Düşük-yüksek 3,55 - 4,10 Ortalama 3,87 Kapanış 4,02 Gösterge Tahvil Faizi Düşük-yüksek 11,80 - 14,34 Kapanış 12,8 10 Yıllık Devlet Tahvili Faizi Düşük-yüksek 11,00 - 13,00 Kapanış 12,00 TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizi Düşük-yüksek 11,00 - 14,25 Ortalama 12,8 Kapanış 12,0

Makroekonomik veri tahminleri Ekonomik Büyüme GSYH (cari, milyar TL) 3,502 GSYH (cari, milyar dolar) 905 GSYH (zincirlenmiş hacim, yıllık yüzde değişim) 4,0 Kişi Başına GSYH (bin dolar) 11,171 Enflasyon Yılsonu TÜFE (yıllık yüzde) 9,0 Ortalama TÜFE (yıllık, yüzde) 9,8 Ödemeler Dengesi Cari Denge (yılsonu, milyar dolar) -45,0 Cari Denge/GSYH (yılsonu, yüzde) -5,0 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Bütçe Dengesi (yılsonu, milyar TL) -70,0 Bütçe Dengesi/GSYH (yılsonu, yüzde) -2,0 İstihdam İşsizlik Oranı (yıllık ortalama, yüzde) 10,3

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