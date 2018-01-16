ABD'ye Ev Tekstil Ürünlerinin İhracatı Arttı

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Kocasert, Avrupa'ya ihracatın yatay bir seyir izlemesine karşın ABD'ye ihracatın yüzde 15 oranında arttığına değindi. Dünyanın lider ev tekstili üreticilerinin faaliyet gösterdiği Denizli'de şirketlerin 2017 senesinde başarılı performans gösterdiğine işaret eden Denizli İhracatçılar birliği (DENİB) Başkanı Kocasert, 2017 senesinde tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatının bir önceki seneye kıyasla yüzde 4 oranında yükselerek 1 milyar 394 milyon dolara ulaştığının bilgisini verdi. Kocasert, temel ürünler olan havlu, bornoz, sabahlık, çarşaf ve nevresim gibi ürünlerde ihracatın 797 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Son süreçte "Turkish Towel" markası altında küresel boyutta tanıtım çalışmaları yaptıklarına işaret eden Kocasert, havlu ihracatından 425 milyon dolar, bornoz ve sabahlık ihracatında 123 milyon dolar gelir elde edildiğini aktardı. Kocasert, bu ürünlerde kısa süreçte 750 milyon dolar, uzun süreçte ise 1 milyar dolar değerinde ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Tanıtım Çalışmaları Sonuç Vermeye Başladı

Uzakdoğu'da faaliyet gösteren firmaların güçlü olduğunu fakat daha kaliteli üretim yapmaları ve Türk hamamı kültüründen alınan destekle Uzakdoğu'lu firmalardan ayrıştıklarını dile getiren Kocasert, moda, tasarım, kalite ve teknoloji yönünden dünya üzerindeki en iyi havluları ürettiklerini savundu. Nihai üreticide farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Kocasert, 3 senedir Türk havlusunun tanıtılması için yapılan çalışmaların sonucunun alınmaya başladığını anlattı.

ABD pazarına yönelik farklı bir çalışma yürüttüklerine işaret eden Kocasert, son 1 senede yalnızda New York'ta bile 10'u aşkın Denizli firmasının dükkan açtığını vurguladı. Kocasert, bu durumun hedef pazarın tespitinde ne kadar doğru bir yol izlediklerinin ve markalaşma çalışmalarının bir göstergesi niteliğinde olduğunu ifade etti.