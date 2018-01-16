PepsiCo Yeni Atamasıyla Dikkat Çekiyor
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PepsiCo Yeni Atamasıyla Dikkat Çekiyor


PepsiCo Yeni Atamasıyla Dikkat Çekiyor
PepsiCo Yeni Atamasıyla Dikkat Çekiyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-16 Saat: 14:09:54
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PepsiCo Global Yetenek Yönetimi görevi için yapılan değerlendirmelerin ardından Ümran Beba'nın getirilmesine karar verildi.

İstanbul, 16 Ocak 2018 - PepsiCo, Global Yetenek Yönetimi, Çeşitlilik ve Dahil Etme Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevine Ümran Beba’yı getirdi. Ümran Beba, PepsiCo’da üst düzey yönetici olarak uzun yıllara dayanan tecrübesi ile Türk iş dünyasını uluslararası seviyede güçlü bir şekilde temsil etmeye devam edecek.

PepsiCo bünyesinde uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olan Beba, şirketteki 23 yıllık görev süresi boyunca, Türkiye Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Güney Doğu Avrupa ve Asya Pasifik Bölge Başkanlığı’nı yürüttü.

‘Global Kapsamda Liderlik Büyük Bir Gurur Kaynağı’

Atamayla ilgili yaptığı değerlendirmede Ümran Beba, “PepsiCo gibi büyük ve global bir organizasyonun yetenek yönetimi, çeşitlilik ve dahil etme konularına global kapsamda liderlik etmek benim için büyük bir gurur kaynağı. PepsiCo’nun 2025 hedeflerinde yer alan yüzde 50 kadın yönetici oranı ve 1.5 milyon genç kızımızın iş hayatına hazırlanması hedefleri beni kişisel olarak çok heyecanlandırıyor. Dijital transformasyon ile yetenek yönetimi çok daha önemli olacak ve bu gündeme liderlik etmek de çok özel bir pozisyon” yorumunda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1986 yılında mezun olan Beba, aynı üniversitede MBA eğitimini tamamladı. Son olarak üstlendiği Global İnsan Kaynaklari Yönetimi, Hizmetler & Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcılığı sorumluluklarından önce Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcılığı, Güney Doğu Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinin başkanlığını yürüttü. Beba, PepsiCo kariyeri boyunca PepsiCo’da çeşitlilik ve dahil etme konularında sürekli liderlik yaptı ve bu konuda şirket içi ve dışı ödüllere layık görüldü.

PepsiCo bünyesindeki çalışmalarına ek olarak Beba, Dünya Ekonomik Forumu’nun Eğitim, Toplumsal Cinsiyet ve İş Dünyasının Geleceği Konseyi; Asya Topluluğu’nun Global Çeşitlilik ve Yetenek Konseyi ve Uluslararası Gençlik Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir, ayrıca Türkiye’deki Yönetim Kurulu’nda Kadın projesinde mentor olarak görev almaktadır. Beba, yeni görevinde Purchase New York’ta bulunmaya devam edecektir.

PepsiCo ekonomi haber basın bülteni
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