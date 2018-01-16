Katar'daki Yatırım Potansiyeli Fark Edilmeli
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Katar'daki Yatırım Potansiyeli Fark Edilmeli


Katar'daki Yatırım Potansiyeli Fark Edilmeli
Katar'daki Yatırım Potansiyeli Fark Edilmeli Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-16 Saat: 14:33:10
Anasayfa Yatırım Katar'daki Yatırım Potansiyeli Fark Edilmeli

TYDTA Başkanı Arda Ermut öncülüğündeki Türk heyeti, Katar'daki ekonomi kurumlarıyla temas kurdu.

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut himayesinde Katar'ı ziyaret eden Türk heyeti ülkenin ekonomi kurumlarıyla görüşmeler sağladı. Türk heyeti Katar'ın başkenti Doha'da ekonomi kurumları ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, ilişkileri geliştirme yöntemleri ve yatırım fırsatları hakkında konuştu. Katar resmi ajansı QNA'da bulunan habere göre Türk heyeti, Resmi kurumlardan Katar Yatırım Birimi, Katar Para Merkezi, Katar İletişim Şirketi ve özel sektör Katar İşadamları Birliği ve Alfardan Group Döviz ile görüştü.

Düzenlenen görüşmelerde Katarlı iş adamlarının Türkiye'deki yatırım olanaklarını değerlendirilmesinin önemine işaret eden Katar İşadamları Birliği Başkanı Faysal bin Kasım Al Sani, Türk iş adamlarına da Katar'daki yatırım olanaklarını araştırma ve ülkenin şirketleriyle ortaklık kurma çağrısı yaptı.

Katarlı Yatırımcılar Ajans Sayesinde Güvenli Bir Şekilde Yatırım Yapacak

Buna ek olarak muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda TYDTA Başkanı Ermut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel vizyonuna göre, Katarlı yatırımcıların Türkiye'deki ciddi projelere yatırımcı olabileceklerini, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı diyaloğun Türkiye'de yatırıma dönüşebilecek büyük bir potansiyele sahip olduğunu aktardı. Katar'ı her ziyaret ettiklerinde, Katarlıların Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerinin arttığını gözlemlediğini dile getiren Ermut, bu kapsamda Katar'da Türkiye'nin yatırım koşulları ve ajans  hakkında farkındalığı artırmayı hedeflediklerini aktardı. Ajanslarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurulan ve direkt olan Başbakana bağlı çalıştığını belirten Ermut, özellikle bireysel yatırımcıların belirli dönemlerde şahsi ilişkilerini kullanarak yaptıkları yatırımlarda bu yatırımcıların iyi niyetinin suistimal edilmemesine yönelik ajansın önemine işaret etti.

Katarlı yatırımcılar için Türkiye'de güvenili bir ortak olduklarını belirten Ermut, ajansın varlığının Türkiye'nin yatırımcılara verdiği önemin bir göstergesi niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Katar’ın Türkiye yatırımlarının toplam değerinin 5 milyar dolar olduğunu bildiren Ermut, Katarlı yatırımcıların potansiyelinin daha fazla olduğunu belirtti.

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