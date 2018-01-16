Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!

Gram altın 165 liralık seviyesiyle kırdığı rekor seviyesinin biraz aşağısından işlem görmekte. Haftanın ilk gününe yükselen jeopolitik riskler ve yükseliş trendindeki dolar kuruna bağlı olarak yüzde 1.5 oranında değer kazanarak başlayan gram altın, 16 Ocak Salı gününü 163.7 lirada sabitledi. Gram altın, güne yükselişle başladıktan sonra 165 liralık seviyesiyle, 29 Kasım 2017 tarihinden bu yana gördüğü 165.5 liralık rekor seviyesinin hemen aşağısına tutundu. Saat 10.10 sularında Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 liradan, Cumhuriyet altını 1.103 liradan alıcılara sunulmakta. Altının ons fiyatı ise aynı saatlerde önceki günün kapanışının hemen üstünde 1.340 dolar seviyesinde sabitlendi.

ABD Ve Türk Yetkililerin Açıklamaları Bekleniyor

Günden güne artan jeopolitik risklerin altın fiyatlarında yükselmelere sebebiyet verdiğini dile getiren Finans Analisti İslam Memiş, muhabirlere konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde, ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerinden oluşan bir ordu kurma planlarının bölgede tansiyonun artmasına sebep olduğunu belirtti. Memiş, konu ile alakalı olarak ABD ve Türk yetkililer tarafından yapılacak açıklamaların küresel piyasalar tarafından takip edileceğini ifade etti.

Solar endeksindeki değer kaybının hala sürdüğüne işaret eden Memiş, yaşanan bu gelişmelerin altın fiyatlarını destekleyici nitelikte olduğunu aktardı. Altın fiyatlarında belirsizliğin devam ettiğini ve yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmediğini belirten Memiş, bu hafta altının ons fiyatının 1.300 ila 1.350 dolar aralığında dalgalı bir seyir izleyeceğini, gram altında ise 160 liranın destek, 165.5 liranın direnç konumunda olduğunu anlattı.