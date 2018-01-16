Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!
Advert Advert Advert


Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!


Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!
Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-16 Saat: 14:47:10
Anasayfa Altın&Döviz Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!

Gram altın fiyatları, 16 Ocak Salı gününe değer artışıyla başladıktan sonra 165 lirada sabitlendi.

Gram altın 165 liralık seviyesiyle kırdığı rekor seviyesinin biraz aşağısından işlem görmekte. Haftanın ilk gününe yükselen jeopolitik riskler ve yükseliş trendindeki dolar kuruna bağlı olarak yüzde 1.5 oranında değer kazanarak başlayan gram altın, 16 Ocak Salı gününü 163.7 lirada sabitledi. Gram altın, güne yükselişle başladıktan sonra 165 liralık seviyesiyle, 29 Kasım 2017 tarihinden bu yana gördüğü 165.5 liralık rekor seviyesinin hemen aşağısına tutundu. Saat 10.10 sularında Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 liradan, Cumhuriyet altını 1.103 liradan alıcılara sunulmakta. Altının ons fiyatı ise aynı saatlerde önceki günün kapanışının hemen üstünde 1.340 dolar seviyesinde sabitlendi.

ABD Ve Türk Yetkililerin Açıklamaları Bekleniyor

Günden güne artan jeopolitik risklerin altın fiyatlarında yükselmelere sebebiyet verdiğini dile getiren Finans Analisti İslam Memiş, muhabirlere konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde, ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerinden oluşan bir ordu kurma planlarının bölgede tansiyonun artmasına sebep olduğunu belirtti. Memiş, konu ile alakalı olarak ABD ve Türk yetkililer tarafından yapılacak açıklamaların küresel piyasalar tarafından takip edileceğini ifade etti.

Solar endeksindeki değer kaybının hala sürdüğüne işaret eden Memiş, yaşanan bu gelişmelerin altın fiyatlarını destekleyici nitelikte olduğunu aktardı. Altın fiyatlarında belirsizliğin devam ettiğini ve yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmediğini belirten Memiş, bu hafta altının ons fiyatının 1.300 ila 1.350 dolar aralığında dalgalı bir seyir izleyeceğini, gram altında ise 160 liranın destek, 165.5 liranın direnç konumunda olduğunu anlattı.

Altın Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın İslam Memiş
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!
Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!
Antalya Yeni Bir GES Anlaşması İmzaladı
Antalya Yeni Bir GES Anlaşması İmzaladı