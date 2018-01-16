Gayrimenkul Sektöründe Tasarruf Ön Planda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ülke genelinde ipotekli konut satışları 2017’nin Ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8 düşerek 38 bin 593'e geriledi. Geçen yılın Ekim ayında yüzde 36,9 olan toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı da 2017'nin aynı döneminde yüzde 31,4'te kaldı. Rakamlara bakarak gerilemenin banka faizlerinin yükselmesiyle doğru orantılı olduğunu düşündüklerini belirten Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, vatandaşların bu durumun farkındalığıyla tasarrufa dayalı gayrimenkul sektörüne yöneldiğini söyledi.

Türkiye’de ev almak isteyen binlerce vatandaş var. Bu önemli süreçte evi almak için nakit parası olanlar yaşamak istediği evi rahatlıkla alabilirken, kredi çekmek zorunda kalanlar, çektiği tutar kadar da kredi faizi ödemek zorunda kalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre de; ülke genelinde ipotekli konut satışları 2017’nin Ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8 düşerek 38 bin 593'e toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı da yüzde 31,4'te kaldı.

Çiftçi: Vatandaşlar Banka İle Karşı Karşıya Kalmak İstemiyor

Söz konusu gerileme de banka kredi faizlerinin yükselmesinin rolünün büyük olduğunu aktaran Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, yüksek faiz oranların getirisiyle çoğu vatandaşın konut kredisi başvurularının geri çevrildiğini gözlemlediklerini söyledi. Bunun neticesinde de vatandaşların tasarrufa dayalı gayrimenkul sektörüne yöneldiğinin altını çizen Çiftçi, “Biz Birevim olarak araştırma yaptığımızda görüyoruz ki vatandaşlar banka ile karşı karşıya kalmak istemiyor; bir sorun oluşabileceğinin endişesiyle hareket ediyor. İşte bu noktada tasarrufa dayalı gayrimenkul sektörünün önemli temsilcisi olarak biz devreye giriyoruz. Ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşları, küçük taktilerle ev sahibi yapmak için çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki Türkiye’de ev sahibi olmayan kimse kalmasın. İstediği yerden istediği evi alabilsin. Hem de kendi ödeme planına göre” dedi.

“Alt ve Orta Gelir Grubunda Bulunanların İhtiyaçlarına Mükemmel Bir Çözüm”

Birevim’in geliştirdiği Sıra Tespitli Yöntem’in devamı olarak tasarlanan Sıra Tespitli Yöntem Versiyon 2 ile dar gelirli vatandaşların kolaylıkla ev sahibi olmasının yolunu açtıklarını aktaran Çiftçi, “Ev sahibi olmak isteyen kişilere 240 aya kadar tamamen faizsiz taksit imkânı sunan bu yeni nesil anlayışla Birevim olarak; 240 ay taksitlendirmeyi seçmiş olan bir kişinin peşinat vermemesi durumunda evini ilk ay alırsa toplam borcunu bu yöntemin özellikleri neticesinde 102 ayda bitirmesine olanak tanıyoruz. Yeni yöntemde ev almak isteyen kişiler, uzun vadede taksitlerini küçük küçük ödeyip ev sahibi olabiliyorlar. Burada önemli nokta; vadenin kısalmasını sağlayan unsurlardır. Müşterinin evini teslim aldıktan sonra taksitlerinin binde 4 oranında artması ve yıllık olarak yüzde 8 oranında taksitlerde düzenlenme yapılması bu unsurların en önemlisi. Öte yandan Birevim modeli, alt ve orta gelir grubunda bulunanların ihtiyaçlarına mükemmel bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü günümüzde artan ev fiyatları ve buna bağlı olarak artan banka faizleri ev sahibi olmayı hayal haline getiriyor. Yıllarca ev sahibi olma umuduyla birikim yapan insanlar, bir ev parası da faiz ödemek durumunda kalıyorlar. Ama Birevim bünyesine katılan aileler, yalnızca satın aldıkları evin değeri kadar para ödüyorlar. Onları faiz ya da başka farklardan kurtararak tasarruf ettiriyoruz” dedi.