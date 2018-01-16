Zorlu Holding Çocukları Destekliyor
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Zorlu Holding Çocukları Destekliyor


Zorlu Holding Çocukları Destekliyor
Zorlu Holding Çocukları Destekliyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-16 Saat: 14:57:18
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Yarıyıl tatilinin gelmesi ile birlikte Zorlu Holding çocukları desteklemeye devam ettiğini gösterdi. Çocuklar için yaratıcı yazarlık eğitimi verilecek.

Tüm faaliyetlerinde toplum için ortak bir değer yaratma düşüncesi ile hareket eden Zorlu Holding, geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençleri farklı platformlar aracılığıyla desteklemeyi sürdürüyor. Bu anlayış doğrultusunda çocukların hayal gücünü harekete geçirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla Zorlu Holding tarafından başlatılan “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasında dereceye giren çocuklar Zorlu Holding’in düzenlediği “Yaratıcı Yazarlık Eğitimi”nde bir araya geliyor.

Çocuk edebiyatının önde gelen isimleri Süleyman Bulut ve Renan Özdemir tarafından verilecek eğitimlerde, yazmanın temel bilgileri, yazmayı besleyen unsurlar ve yaratıcı yaklaşımlar işlenecek

Çocuklar Bu Eğitimle Hikâye Yazma Yeteneklerini Geliştirecek

27-28 Ocak tarihlerinde 2 gün boyunca sürecek “Yaratıcı Yazarlık Eğitimi”nde çocukların yaratıcı yazarlık ve hikâye yazımı konusunda temel becerileri kazanmaları hedefleniyor. Çocuklar düzenlenecek bu eğitim ile bir hikâyenin unsurları, karakterlerin yaratılması, olay örgüsünün yapılandırılması ve yaratıcı yaklaşımlar ile metinlerini yazmayı öğrenecekler.

Çocuk edebiyatının önde gelen isimleri Süleyman Bulut ve Renan Özdemir tarafından verilecek eğitimlerde, yazmanın temel bilgileri, yazmayı besleyen unsurlar ve yaratıcı yaklaşımlar işlenecek.

Eğitimlerin ilk gününde Süleyman Bulut, Türkçeyi doğru kullanmak, imla kuralları, öyküde olay nedir, olay örgüsü nasıl yapılır, karakterler nasıl yaratılır konularında bilgilerini çocuklarla paylaşacak. Eğitimlerin ikinci gününde ise Renan Özdemir eşliğinde, okuma, gözlem ve belleğin yazmadaki önemi ile daha akıcı yazma konusunda ipuçları verilecek.

Türkiye’de Bir İlk: Çocukların Hayalleri Tiyatro Sahnesinde

“Bir Hayal Bir Oyun” projesi ile Türkiye’de ilk kez bir çocuğun kaleme aldığı hikâye, tiyatro oyununa dönüştürülüyor. Projeye üçüncü veya dördüncü sınıfta okuyan öğrenciler kendi hayal güçleriyle yazdıkları hikâyelerle katılıyor. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme ile seçilen eser, tiyatro yazarları tarafından senaryolaştırılarak bir tiyatro oyununa dönüştürülüyor. Hikâyenin yazarı olan çocuk, hikâyenin oyunlaştırılma sürecine de dâhil olarak, hayallerinin bir tiyatro oyununa dönüşmesini deneyimliyor. Oyunu üniversite öğrencileri sahneye koyarken aynı zamanda oyunun kostüm ve dekor tasarımlarını da gerçekleştiriyorlar.

Dereceye Giren İlk 10 Eser İçin Bir Öykü Kitabı Hazırlanıyor

“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasında dereceye giren ilk 3 esere verilen para ödülünün yanı sıra jüri değerlendirmesi sırasında ilk 10’da yer alan hikâyenin sahipleri “Yaratıcı Yazarlık Eğitimi”ne katılma hakkı elde ediyor. Hikâye yazarlığını sevdirerek çocukları sanata yönlendirmek ve yeteneklerini görmelerini sağlamanın hedeflendiği eğitimler sonrasında çocuklara katılım sertifikaları veriliyor. İlk 10 hikâye bir kitapta toplanarak, Dünya Tiyatro Günü’nde izleyicilere armağan ediliyor

Bu Yılın Birincisi ‘Hayal Çalan Cadı’ Dünya Tiyatro Günü’nde Sahnelenecek

Bu yıl düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nda birinci olan Hayal Çalan Cadı adlı eser, tiyatro oyununa dönüştürülerek Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinden oluşan amatör bir tiyatro ekibi tarafından Dünya Tiyatro Günü’nde Zorlu PSM’de sahnelenecek.

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