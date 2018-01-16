Temsa İle Volvo Arasındaki İşbirliği Pazar Payını Yükseltti

Türkiye iş makinaları sektörünün lider kuruluşlarından, Temsa İş Makinaları ile dünyanın önde gelen kamyon üreticilerinden Volvo Trucks’ın tüm Türkiye’yi kapsayan distribütörlük anlaşmasının birinci yılının değerlendirildiği basın toplantısı, 16 Ocak’ta Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, Volvo Trucks Başkanı Claes Nilsson, Volvo Trucks Uluslararası Pazarlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Helene Mellquist, Volvo Trucks Doğu, Ortadoğu ve Kuzey Batı Afrika Pazarları Başkan Yardımcısı Giovanni Bruno ve Volvo Trucks Doğu Pazarları Direktörü Per Forsberg’in katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, iş birliği sonrasında kaydedilen gelişmelere ve gelecek hedeflerine değinildi.

Türkiye'de merkez ofisini, bayi ve satış sonrası hizmet ağını 2001 yılında kuran Volvo Trucks’ın 2017’de Türkiye Temsilciliği için Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa İş Makinaları ile imzaladığı anlaşmanın ardından hızlı ve kararlı bir yapılanmaya giden şirketler, ilk 7 ayda ana hedefleri olan mevcut pazar içerisinde pazar payını yukarıya çekmeyi başardı.

Toplantıda, Sabancı Holding’in uluslararası iş birlikleriyle gücüne güç katmaya devam edeceğine değinen Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, Volvo Trucks ile gelinen noktada gelecek vizyonu hakkında şunları söyledi: “Hep birlikte büyük bir değişimin içerisindeyiz. Ulaşımın geleceği değişiyor, internet ekonomisi ile taşımacılık sektörü hızla büyüyor… Hızla değişen rekabetçi bir dünyada, endüstri şirketlerimiz inovasyon ve teknoloji ile sektörlerine yön vermeyi başarıyorlar. Sabancı’nın iş yapış şeklini en iyi şekilde temsil eden ve müşterileri için bir çözüm ortağı olan Temsa İş Makinaları’nın 1983 yılında, iş makinaları üretimi ve teknolojisinde dünya liderlerinden biri olan Komatsu iş birliği ile başlayan ve bugün yaklaşık 35 yıla ulaşan inşaat ve madencilik sektöründeki uzmanlığı Volvo Trucks ile yaratılan sinerjiyle daha da pekişti. Bu anlayışla bir araya gelmiş iki markanın başarısından duyduğumuz gururu belirtmek isterim.”

2001 yılından beri bulundukları Türkiye pazarında, Temsa İş Makinaları iş birliği sonrasında son 1 yılda yakaladıkları ivme sebebiyle memnuniyetini dile getiren Volvo Trucks Başkanı Claes Nilsson Volvo Trucks’ın genel olarak vizyon, misyon ve temel değerlerini paylaştığı konuşmasında sözlerine şöyle devam etti: “Bugün dönüşen dünyaya teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarımızla yön veriyoruz. Otonom sürüşlü kamyonlardan elektrikli kamyonlara ve hibrid araçlara kadar birçok farklı teknolojiler sunan kamyonlar ile hizmet veriyoruz. Önceliğimiz her zaman güvenlik ve hedefimiz 2030 yılında kazaları ortadan kaldırmak. Bunun için önümüzde uzun bir yol var ancak emin adımlarla ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Bugüne gelecek olursak, Türkiye de gelişmekte olan ve bizim için büyük önem taşıyan bir pazar. Türkiye’de de Temsa İş Makinaları ile olan iş birliğimizle bu pazarda büyümeye devam ediyoruz.”

Toplantıda Volvo Trucks Doğu Pazarları Direktörü Per Forsberg ise Volvo Trucks’a özel ürün teknolojileri, inovasyonları ve bunların nihai tüketiciye avantajlarını aktardı.

Temsa İş Makinaları ve Volvo Trucks iş birliğinin gelecek vizyonunu da anlatan bir konuşma yapan Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka ise ağır vasıta sektöründe, Volvo Trucks’ın pazar payını iki basamaklı hanelere taşımayı hedeflediklerinin altını çizerek şöyle devam etti: “Ağır vasıta sektöründe çekici pazarı geçtiğimiz sene daraldı ve pazarı 2017 yılında taşıyan inşaat tarafı oldu. Volvo Trucks burada çok güçlü. Sağlamlık, güvenlik, dayanıklılık ve yakıt tasarrufu kamyonlarımızın temel özelliklerini oluşturuyor. Özellikle inşaat sektöründeki gücünden dolayı Volvo Trucks’ın burada pazar payını artıracağına inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda uzun yol taşımacılığı hareketlendiğinde Volvo Trucks’ın orada da ciddi pay alacağını öngörüyoruz. Pazar payımızı %10’lara çıkarmak için satış ve satış sonrası ağımızı büyütüyoruz.”

Büyüme stratejilerini satış ve satış sonrası ağı güçlendirmek, finansman desteği ile ilgili avantaj sağlamak ve Volvo Trucks için 2.el pazarı oluşturmak olarak 3 başlık altında toplayan Zeka, Volvo Trucks ile hedeflerinin büyük olduğuna, ancak aynı vizyona sahip iki marka olarak, bu hedefleri gerçekleştireceklerine yürekten inandığını da dile getirdi. Eşref Zeka Temsa İş Makinaları’nın vizyonu konusunda ise şunları söyledi: “Bugün Temsa İş Makinaları olarak gücümüze güç katarak büyümeye ve 3.Havalimanı, TANAP gibi mega projelere verdiğimiz destekle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz. Sektörün ihtiyaçları ve trendler doğrultusunda ürün gamımızı genişletmeye devam edeceğiz. Temsa İş Makinaları olarak sektörler arası yarattığımız sinerjiyle müşterilerimize değer katacak sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.”