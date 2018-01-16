Global Yatırım Holding Temiz Enerji Ve Varlık Yönetimine Odaklandı

Muhabirlerle 2017 senesine yönelik değerlendirmelerini ve 2018 senesindeki hedeflerini anlatan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, 2017'de Katar Kraliyet Ailesi ve Softbank'ın da içinde bulunduğu küresel stratejik yatırımcıların oluşturduğu bir varlık yönetim kurumu olan Centricus ile yüzde 30.7'lik hisse satışı yaparak stratejik ortaklık yaptıklarını hatırlattı. Kutman, yeni ortaklarıyla stratejileri kapsamında altyapı, temiz enerji ve varlık yönetimi sektörlerine odaklanacaklarını dile getirdi.
8 ülkede 14'ü kruvaziyer ve 2'si ticari olmak üzere toplam 16 liman işleten ve 7.8 milyon yolcuya hizmet sunan amiral gemileri Global Ports Holding'in, Mayıs 2017 tarihinde Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda 610 milyon dolara arz edildiğini anımsatan Kutman, hedeflerinin ilk olarak Karayipler ve Asya olmak üzere kısa ve orta vadeli kruvaziyer liman sayısını iki katına çıkartmak ve yolcu sayısını üçe katına çıkarmak olduğunu vurguladı. Kutman, enerji sektöründeki yüksek verimli ve yenilenebilir enerji uygulamalarına göre biokütle ve güneş enerjisi sistemlerinin de odak noktaları olduğuna işaret etti.
Tarımsal Atığın Fazla Olduğu Bölgeler Tespit Edildi
2017 senesinde Global Yatırım Holding'in ilk biokütle projelerini tamamladığını ifade eden Mehmet Kutman, Aydın ve Şanlıurfa'da toplam 17.2 megavat ile biokütleden elektrik üretimine başladıklarına dikkat çekti. Türkiye'nin tarımsal atıklarının fazla olduğu bölgeleri tespit ederek bu bölgelerde 2020 senesine kadar toplamda 450 milyon dolar tutarında yatırım yapacaklarını ve 250 megavat kurulu güce ulaşacaklarını aktaran Kutman, senelik bazda 1.5 milyar kilovat saatlik elektrik üretimiyle Türkiye'de lider olmayı hedeflediklerini belirtti. Buna ek olarak yurt dışında başlıca Afrika bölgesi olmak üzere en az iki proje yatırımına başlayacaklarını da bildiren Kutman, varlık yönetimi şirketi olan "Actus Portföy Yönetimi"nin günümüzde Türkiye'nin ilk üç bağımsız portföy yönetimi şirketi arasında yer aldığını anımsattı.