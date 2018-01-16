Global Yatırım Holding Temiz Enerji Ve Varlık Yönetimine Odaklandı

Muhabirlerle 2017 senesine yönelik değerlendirmelerini ve 2018 senesindeki hedeflerini anlatan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, 2017'de Katar Kraliyet Ailesi ve Softbank'ın da içinde bulunduğu küresel stratejik yatırımcıların oluşturduğu bir varlık yönetim kurumu olan Centricus ile yüzde 30.7'lik hisse satışı yaparak stratejik ortaklık yaptıklarını hatırlattı. Kutman, yeni ortaklarıyla stratejileri kapsamında altyapı, temiz enerji ve varlık yönetimi sektörlerine odaklanacaklarını dile getirdi.

8 ülkede 14'ü kruvaziyer ve 2'si ticari olmak üzere toplam 16 liman işleten ve 7.8 milyon yolcuya hizmet sunan amiral gemileri Global Ports Holding'in, Mayıs 2017 tarihinde Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda 610 milyon dolara arz edildiğini anımsatan Kutman, hedeflerinin ilk olarak Karayipler ve Asya olmak üzere kısa ve orta vadeli kruvaziyer liman sayısını iki katına çıkartmak ve yolcu sayısını üçe katına çıkarmak olduğunu vurguladı. Kutman, enerji sektöründeki yüksek verimli ve yenilenebilir enerji uygulamalarına göre biokütle ve güneş enerjisi sistemlerinin de odak noktaları olduğuna işaret etti.

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