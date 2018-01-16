Bodrum Eğitime Başladı

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneğince (BOYD) “Bodrum Yarımadası İşsiz Genç ve Kadınların Turizm Sektöründe İstihdam Edilebilirliklerini Artırılması Eğitim Projesi” kapsamında Eğitim İhtiyaçları Çalıştayı düzenlendi. Sezon öncesi başvuru yapan adaylardan seçim yapılacak ve bu adaylar seri bir eğitim programına katılacak. Proje sonunda eğitim katılımcıları aynı zamanda iş sahibi de olacaklar.

Turizmcilerin İlgisi Büyük

Çalıştaya Bodrum Turizm yöneticileri büyük ilgi gösterdi.Turizmin sorunlarının da konuşulduğu çalıştayda konuşmacı olarak; Bodrum İnsan Kaynakları Dernek Başkanı ve Vogue Hotel İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Özcan, Hilton Hotel Bodrum F&B Müdürü Hakan Samhal, Rixos Premium Bodrum Pazarlama Müdürü Ayça Öztürk, HK derneği üyesi Berrin Tunca, Muğla Aşçılar Federasyonu Başkanı Taner Kökten, Boyd Yönetim Kurulu üyelerinden, Hüseyin Softa, Sabahattin Duman ve Hasan Hüseyin Fındık katıldı.

BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise Türkiye'nin dünyada turizme en uygun ülkelerden olduğunu vurguladı."Ülke turizmi bir dar boğazdan geçiyor diye odalarımıza kapanmak bize yakışmaz." diyen Karcılıoğlu, "Bu ülke, dünya tarihini değiştiren bir ülke. Göbeklitepe'de bulunan kalıntılar, insanlık tarihini 12 bin yıl önceye götürdü. Böyle bir özelliğe sahip ülkeyiz. Türkiye'nin, dünya turizminde birinci sırada olması lazım. Bunun için de eğitilmiş iş gücüne ihtiyacımız var.” dedi.

BOTE projesiyle ilgili bilgi veren BOYD Üyesi ve projenin koordinatörü Esra Wellington, Turizm yatırımcılarına sağlanan yatırım teşviklerinin başarılı olabilmesi için turizm meslek kollarının daha kaliteli ve nitelikli hale getirilmesi kaçınılmazdır. Bu noktada ise istihdam sorunu yaşayan işsiz gençler ve kadınlar sektörün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere projemiz tarafından bir potansiyel çözüm olarak değerlendirilmektedir. Turizmde marka olan Bodrum bölgesine gelen misafirlere daha iyi hizmet kalitesi sunmak için bölgeye göç etmiş ve halihazırda yaşamakta olan, belirgin işgücüne katkı sağlayacak işsiz genç ve kadınların sektöre kazandırılmasını, gerekli eğitimlerin verilmesini, bölgedeki işgücünün ekonomimize kazandırılmasını hedeflemekteyiz” dedi.

Bodrum Sosyal Medya ile Yükselecek

Çalıştay’da en ilgi çekici konu ise klasikleşmiş eğitimlerin dışında sosyal medya’nın gücü ve iletişim konularının gündeme gelmesi oldu. Rixos Premium Bodrum Pazarlama Müdürü Ayça Öztürk, “Artık misafirlerimiz gelmeden önde bizi tanıyor ve biliyor. Tatilleri bittikten sonra da deneyimlerini paylaşmak istiyor. Çalışanlar ise kendi görevlerinin yanı sıra her biri birer marka temsilcisi. Dolayısı ile bu yönde eğitimlerin verilmesi Bodrum’u her anlamda öne taşıyacaktır." dedi.

İçişleri Bakanlığından Onay ve Destek

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca da desteklenen proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum’un turizm açısından 2016'ya göre 2017'de daha iyi bir yıl geçirdiğini söyledi. Eğitim ile ilgili her projeyi destekelemekten mutlu olduklarını ekledi.