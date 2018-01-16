Şişecam Enerji Tasarrufu Sağlayan Ürünlerin Tanıtımını Yaptı

Ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarında enerji verimliliğini en önemli öncelikleri arasına koyan Şişecam Düzcam, 11-14 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen ENIPE - Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler 2018 Fuarı’nda ileri teknoloji ürünlerini sergiledi. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sn Mehmet Ceylan ve beraberindeki heyeti ağırladı.

16.01.2018 – Cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olan Şişecam Düzcam, ileri teknoloji ürünlerini ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler 2018 Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sundu. 11-14 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda Şişecam Düzcam, ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarında enerji verimliliği konusundaki uzmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İnşaat, yenilenebilir enerji, teknoloji üreticileri ve hizmeti gibi sektörlerden lider kuruluşların bulunduğu fuarda Şişecam Düzcam, özel dekorasyonlu standında enerji tasarrufu sağlayan camlarını tanıttı.

Şişecam Düzcam, standında mega proje İstanbul Yeni Havalimanı için geliştirdiği yeni ürünü “Temperlenebilir Solar Low-E Cam”ı tanıttı. İstanbul Yeni Havalimanı projesinde tercih edilen üstün nitelikli Şişecam ürünleri ile maksimum ısı yalıtımı, güneş kontrolü, emniyet, güvenlik ve gürültü kontrol özellikleri bir arada sağlanmaktadır.

Fuarda Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E camlarının yanı sıra maksimum enerji tasarrufu sağlayan üçlü Isıcam üniteleri Isıcam S 3+ ve Isıcam K 3+ camlarını tanıttı. Standı ziyaret eden katılımcılar, bir yandan enerji tasarrufu sağlayan cam ürünleri hakkında yerinde bilgi alırken bir yandan da Isıcam’ın sıcak ve soğuğa karşı üstün yalıtım özelliklerini test edip deneyimleyebildikleri “Isıcam K Test Tüneli” ve “Isıcam S Test Buzdolabı” düzeneklerine büyük ilgi gösterdiler.

Fuarın açılış gününde, standı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Ceylan ve beraberindeki heyeti de yeni havalimanı camı hakkında detaylı bilgi aldı. Ceylan, “Isıcam K Test Tüneli” ve “Isıcam S Test Buzdolabı”nı bizzat deneyimlerken kendisine Isıcam Sistemleri’nin ısı yalıtımı, güneş kontrol, emniyet, güvenlik ve gürültü kontrol özellikleri aktarıldı.