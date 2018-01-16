Turizmde 4 Milyon Alman Turist Beklentisi!

Yeni sezon hazırlıkları yapan turizmciler, geçtiğimiz hafta Hollanda'nın Utrecht şehrindeki 6 gün süren fuara, bugün ise Almanya Stuttgart'ta başlayan ve dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan "CMT Stuttgart Fuarı"na katıldı ve tanıtım etkinlikleri yaptı.

Hollanda'da 9-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen "48. Utrecht Turizm Fuarı"nda Türkiye, 650 metrekare stantta tanıtıldı. Sektör kuruluşları, tüketiciler, tur operatörleri ve seyahat acentelerinin ortak çalışma düzenlediği fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, THY ve bir çok turizm sektör uzmanı katılımda bulundu. Stantlarda genellikle Antalya'daki oteller ve Muğla, İzmir, Çanakkale, Denizli, İstanbul, Kapadokya, Kayseri ve Bursa bölgeleri tanıtıldı. Dünyanın en büyük tatil ve turizm fuarlarından biri olan ve 13 Ocak tarihinde başlayan "50. CMT (Karavan-Motor-Turizm) Fuarı", Almanya'nın Stuttgart şehrinde 21 Ocak tarihine kadar sürecek. 100'ü aşkın ülkeden stantların bulunduğu fuar, Türk turizm sektörü için büyük önem arz ediyor. Fuarda tüketicilere Türkiye'nin kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri ve oteller tanıtılıyor.

Türkiye'ye Yoğun İlgi

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, fuarlarda Türkiye stantlarına ilginin yoğun olduğuna işaret etti. Genellikle Almanya olmak üzere Avrupa'da çocuklu ailelerin, sporcuların ve yaşlıların Türkiye'ye ilgi gösterdiğini dile getiren Baraner, Stuttgart'da bulunan CMT Fuarı'nda 9 salon olduğunu, dün bu salonun tamamen dolduğunu anlattı. Fuarın ilk gününde 60 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini bildiren Baraner, fuarın küresel turizmdeki rekabetin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi olduğuna değindi. Baraner, Türkiye'nin fuarda çok büyük bir alanda tanıtımını yaptığına değindi.

Bu sene Almanya pazarında ciddi bir artışın olacağına dikkat çeken Baraner, Almanya pazarında bu sene 4 milyon turiste ulaşılacağını öngördüğünü aktardı. Özellikle Ağustos ayında Almanların yeniden Türkiye'ye geleceği öngörüsünü dile getiren Baraner, Antalya'yı bu sene çok güzel bir sonbaharın beklediğine değindi. Baraner, Ekim ve Kasım aylarında üst segment turist zamanları olduğunu, bu zamanlarda ise Avrupa'dan ciddi bir turizm hareketi beklediğini anlattı.