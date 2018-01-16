Gelişen Ekonomiler Arasında En Hızlı Büyüyen Ülke!
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Gelişen Ekonomiler Arasında En Hızlı Büyüyen Ülke!


Gelişen Ekonomiler Arasında En Hızlı Büyüyen Ülke!
Gelişen Ekonomiler Arasında En Hızlı Büyüyen Ülke! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-16 Saat: 15:47:10
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Türkiye'nin, çok kısa sürede en çok ve en hızlı büyüyen ülkeler arasında olduğuna dikkat çeken Travelex Ticari İşler Üst Düzey Yöneticisi O'Donovan, farklı havalimanlarında hizmet vermeyi ve firma büyümesini devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Havalimanlarında uluslararası döviz ticareti hizmeti sunan Travelex'in Ticari İşler Üst Düzey Yöneticisi (CCO) Stephen O'Donovan, Türkiye'nin gelişen ekonomiler arasında büyük bir ekonomik performans gösterdiğini ve 2016 senesindeki terör saldırılarına, darbe girişimine rağmen ülkenin çok hızlı bir şekilde toparlandığına değindi. O'Donovan, Türkiye'nin 3. çeyrek dönemde yüzde 11.1'lik büyüme gerçekleştirdiğini anımsattı.

​Travelex'in 30 ülkede 1.200'ü aşkın bölgede faaliyet gösterdiğine işaret eden O'Donovan, firmanın ilk odağının seyahat ve ulaşım sektörü olduğunu, Türkiye'de havalimanlarına odaklandıklarını ve günümüzde 4 havalimanında hizmet verdiklerini belirtti. Şubelerinin bulunduğu noktaları aktaran O'Donovan, İstanbul Atatürk, İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa ve Alanya Gazipaşa Havalimanları'nda bayilikleri bulunduğunu, bu havalimanlarının 2017 senesini yüzde 8 oranında artışla 93 milyon yolcuya hizmet vererek sonlandırdığını bildirdi. Güçlü büyümenin 2018 senesinde de artarak devam edeceği öngörüsünü paylaşan O'Donovan, Türkiye'nin 2000'li yılların ikinci yarımından sonra havacılık sektöründe oluşturduğu ve bütün dünyada örnek gösterilen başarısının olduğunu anlattı. O'Donovan, havacılık sektörünün hızlı toparlanacağını ve ciddi bir büyüme ivmesiyle devam edeceğini dile getirdi.

Firma Havalimanlarında Büyümeye Devam Edecek

Asıl pazarlarının Birleşik Krallık olduğunu ifade eden Stephen O'Donovan, buna rağmen Türkiye'nin kısa süre içinde grubun en büyük ve en hızlı büyüyen ülkeleri arasına girdiğine işaret etti. İlerleyen süreçte farklı havalimanlarında hizmet vereceklerini ve havacılık sektöründeki yolcu artışına bağlı olarak mevzuatın izin vermesi durumunda ATM, para transferi, geri alım garantisi (Buy-Back) gibi ürünlerimizi sunacaklarını belirten O'Donovan, Türkiye'de havalimalarında büyümeyi devam ettirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Türkiye'de günümüzde 4 havalimanında, 16 şube ile 150 kişinin istihdam edildiğine dikkat çeken O'Donovan, havalimanları haricinde şehir merkezleri, caddeler veya AVM'lerde şube açmayı düşünmediklerini belirtti. Yalnızca uluslararası uçuşlara hizmet veren yeni havalimanlarında boşluk olması halinde çalışabileceklerini bildiren O'Donovan, İstanbul 3. havalimanında yer alma konusunda görüşmelerinin devam ettiğini anlattı.

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