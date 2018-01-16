ASELSAN Dev Projeye İmzayı Attı!

Türkiye'nin adeta gurur kaynağı olan ASELSAN, büyük çaplı projelerde adını duyurmaya devam ediyor. Şirketin uzun menzilli savunma sistemi projesinin sözleşmesine imza attığı ifade edilirken, konu hakkında ASELSAN Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.

Projenin Sözleşmesi İçin İmzalar Atıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gerçekleştirilen söz konusu açıklama çerçevesinde ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 15 Ocak 2018 tarihinde yani dün, milli uzun menzilli savunma sistemi projesinin sözleşmesine imzaların atıldığı bildirildi.

KAP'a bildirilen açıklama neticesinde ASELSAN'ın bahsi geçen projedeki payının 869 milyon 13 bin 861 lira ve 279 milyon 257 bin 600 eurodan oluştuğu ifade edilirken, yapılacak işlerin teslimatının ise 2021 senesi içerisinde gerçekleştirileceği dile getirildi.

İmzalanan Sözleşmede Değişikliğe Gidildi

Ayrıca ASELSAN yine 15 Ocak 2017 tarihinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan toplam olarak 119.1 milyon dolar seviyesinde Güvenlik Sistemi siparişi aldığı da duyurdu. ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gerçekleştirilen açıklama kapsamında, ASELSAN ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 5 Şubat 2013 tarihinde yapılan Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi'nin sözleşmesinde değişikliğe gidildiğine vurgu yapıldı.

Teslimatlar 2020 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak

Öte yandan yine bahsi geçen sözleşme değişikliği çerçevesinde ASELSAN'a 16 milyon dolardan oluşan kısmı opsiyonel olmak kaydıyla toplam da 119 milyon 115 bin 506 dolar bedeliyle ek olarak Güvenlik Sistem siparişinin verildiği, ve bu siparişin teslimatlarının ise 2020 senesinin sonuna kadar geçen süre zarfı içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.