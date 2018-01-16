Fibaemeklilik Acentelere Destek

Esnek, hızlı ve yenilikçi yapısını acente ağına da yansıtan Fibaemeklilik, bu alanda kısa sürede elde ettiği başarının gerekçelerini basın toplantısında masaya yatırdı. ERGO Emeklilik ve Groupama Emeklilik acentelerini bünyesine katan Fibaemeklilik, ‘müşteri memnuniyeti eşittir acente memnuniyeti’ yaklaşımını benimseyerek planlı ve iddialı bir atılım süreci içerisine girdi. Fibaemeklilik, acenteler tarafından “en çok tercih edilen” olma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik sektörünün genç ve dinamik oyuncusu Fibaemeklilik, 2017’de başlattığı acente ağı atağını 2018’de de sürdürüyor. Şirketin ERGO Emeklilik satın alımı sonrası 320’ye ulaşan acente sayısı, Groupama portföy devri sürecinin tamamlanmasıyla 730’u bulacak.

Fibaemeklilik, acente memnuniyeti odaklı yeni yaklaşımını ve sektörde ilk olma niteliğindeki yeni uygulamalarını, Genel Müdür Erol Öztürkoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Nehir Aksın Bahar’ın katılımlarıyla düzenlenen toplantıda tanıttı.

Toplantıda konuşan Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, şunları söyledi:

“Müşteri memnuniyetindeki sürekli artış grafiğimizi acentelere taşımak amacıyla bu alanda sektöre getirdiğimiz yenilikçi bakış açısını önümüzdeki dönemde bir adım daha ileri taşımayı planlıyoruz. Müşterilerimizle doğrudan temas eden acentelerimizin üstlendiği elçilik rolünü önemsiyor, bu anlayışla ‘müşteri memnuniyeti eşittir acente memnuniyeti’yaklaşımını benimsiyoruz. ERGO Emeklilik satın alımından itibaren acente ağımıza yatırım yaparak daha da büyük bir organizasyon haline gelmeyi hedefledik. ERGO sürecinde elde ettiğimiz deneyim ve başarı, Groupama Emeklilik gibi 420 acentelik çok geniş bir ağın portföy devrine talip olma konusunda iddialı ve cesur olmamızı sağladı. Aynı zamanda Groupama tarafının da bu deneyimimizi yakından takip ettiğini ve acentelerin beklentilerini en iyi Fibaemeklilik’in karşılayabileceği kabulüyle çok güçlü rakipler arasından bizi tercih ettiklerini gururla söyleyebiliriz. “

Fibaemeklilik Genel Müdür Yardımcısı Nehir Aksın Bahar ise ERGO Emekilik satın alımı sonrası Fibaemeklilik bünyesine dahil olan acentelerin performansından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Fibaemeklilik ailesine katılan ERGO Emeklilik acenteleri, aradan geçen kısa sürede hayat sigortası üretimlerini ikiye katladılar. BES tarafında ise satışları, kendi banka kanalımız üzerinden yaptığımız satışlar ile başa baş düzeyde. Bunun tesadüfî bir başarı değil, izlediğimiz acente memnuniyeti politikasının doğal bir sonucu olduğunu düşünüyoruz.”dedi.

Acenteler Neden Fibaemeklilik’i Tercih Ediyor?

Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, acente ağında elde edilen başarının gerekçelerini ise şöyle yorumladı:

“Acente ağımızın genişlemesi sürecinde planlı ve hazırlıklı hareket ediyoruz. Bu alanda önceliği acentelerimize operasyon yaratmadan entegrasyon sağlayabilme konusuna verdik. Fibaemeklilik ailesine dahil olan acenteler, imzasız ortamda satış için gerekli altyapıya anında kavuşuyor. Kurulum için zaman harcamıyor, hiçbir operasyonel zorluk ile karşılaşmıyor ve böylelikle doğrudan işlerine odaklanabiliyorlar. E-acente online platformumuz satış ve raporlama için sorunsuz bir ortam sağlıyor. Buna ek olarak kısa bir süre sonra müşteri bazında işlemlerini merkez ile koordineli yapabilmelerini, tüm soru ve taleplerine hızla ve doğrudan yanıt alabilmelerini sağlayacak CRM portalimizi de acentelerimizin kullanımına açacağız. Başarı getiren bir diğer avantajımız ise Fibaemeklilik olarak acenteye öncelik veren ve onların ihtiyaçlarına cevap veren özelleştirilmiş bir yapıya sahip olmamız. Doğamız gereği acentelerimizle daha hızlı ve butik çalışabiliyoruz. Komisyon sistemimizi sattıkları ürün gamına göre acentelerimizi mutlu etmek üzere şekillendirdik. Piyasadakilerden farklı ürünlerimiz olması, özellikle hayat sigortası tarafında acentelerimizin elini güçlendiriyor. BES’te ise müşterilerimize fon önerisi getirebilen tek emeklilik şirketi olmamız acentelerimizin, müşteri karşısında gücünü artırıyor. Tüm bunların yanında, Fibabanka desteğini arkamıza almamızın da acentelerimiz açısından avantajları var: Sigorta şirketlerine teminat vermekle yükümlü olan acentelerimiz için, Fibabanka’dan ilk yıl 50.000 TL’ye kadar komisyonsuz teminat mektubu sağlıyoruz. Cep şubesinde ücretsiz işlem imkânı, 12 ay ücretsiz hesap işletimi, ilk yıl aidatsız Business Kredi Kartı, tüm ATM’lerden masrafsız hizmet alabilme ve Sanal Pos gibi ek değerler ile finansal ihtiyaçlarında da acentelerimizin yanındayız.”

Öztürkoğlu: “Hayalimiz Acenteleri Bir Finansal Market Haline Getirmek”

Erol Öztürkoğlu, Fibaemeklilik’in acente ağı için geleceğe dönük planlarını ise şöyle açıkladı:

“Biz acentelerimize sigorta dışında da ek gelir kaynakları yaratmayı hedef olarak önümüzde koyduk. Hayalimiz onları birer finansal market haline getirmek. Bu ve benzeri adımlar için hazırlıklarımızı tamamladığımızda hızla yasal süreci başlatmak istiyoruz.”