EPDK: Aykırı İşlem Yapan Şirketlere Hesabını Sorarız
Advert Advert Advert


EPDK: Aykırı İşlem Yapan Şirketlere Hesabını Sorarız


EPDK: Aykırı İşlem Yapan Şirketlere Hesabını Sorarız
EPDK: Aykırı İşlem Yapan Şirketlere Hesabını Sorarız Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-16 Saat: 16:39:58
Anasayfa Eko Gündem EPDK: Aykırı İşlem Yapan Şirketlere Hesabını Sorarız

EPDK Başkanı Yılmaz, elektrik fiyatlarıyla ilgili ortaya atılan iddiaları değerlendirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı olarak görev yapan Mustafa Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan, bazı abonelerin 2017 senesinin son dönemlerinde yapmış olduğu elektrik tüketimlerinin, 2018 senesindeki tarife üstünden faturalandırıldığına yönelik iddialarla ilgili olarak değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Tüketim dönemlerinin bir aylık süre zarfından daha uzun süreli olarak belirlenmesinin ve fiyatlarda artış görülmesinin, tüketicilerin zamlı tarife üzerinden faturalandırılmasına sebep olamayacağını bildiren Yılmaz, elektrik tedarik şirketlerine uyarılarda bulundu. 

Fatura Hesaplamasında Mevzuat Açık

Faturaların hesaplanmasında uygulanan metodoloji ve mevzuatın oldukça açık ve net olduğunu dile getiren Yılmaz, geçtiğimi sene içerisinde kullanılan elektriğin, 2018 senesine yönelik tarife üstünden faturalara yansıtılamayacağının altını çizdi. 

Aralık ayına ve ocak ayına denk düşen tüketimlerin, ilgili günde geçerli görülen fiyatın göz önüne alınarak hesaplanması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, aykırı işlem gerçekleştiren şirketlere bu durumun hesabının sorulacağını söyledi. 

Söz konusu durumu yaşayan bütün abonelerin, dağıtım şirketlerine gerekli itirazlarda bulunması gerektiğini dile getiren Yılmaz, sorunun çözülmemesi durumunda ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yazılı bir şekilde başvuru gerçekleştirebileceklerini bildirdi. 

Fatura Hesaplama Modülü Mağduriyet Yaşanmaması İçin Geliştirildi

Tüketicilerin mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceklerinden bahseden Yılmaz, kurumun resmi sitesinde bulunan fatura hesaplama modülünü bu amaç doğrultusunda geliştirdiklerini söyleyerek, mevzuata aykırı davranış sergileyen şirketlerin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gerekli görülen cezayı alacaklarını bildirdi.

Konu hakkında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunara bahsi geçen konuyu dile getirmiş ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi gerektiğini belirtmişti. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mustafa Yılmaz Elektrik Dağıtım Şirketleri fatura hesaplama modülü TESK
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
EPDK: Aykırı İşlem Yapan Şirketlere Hesabını Sorarız
EPDK: Aykırı İşlem Yapan Şirketlere Hesabını Sorarız
Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!
Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!