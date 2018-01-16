EPDK: Aykırı İşlem Yapan Şirketlere Hesabını Sorarız

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı olarak görev yapan Mustafa Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan, bazı abonelerin 2017 senesinin son dönemlerinde yapmış olduğu elektrik tüketimlerinin, 2018 senesindeki tarife üstünden faturalandırıldığına yönelik iddialarla ilgili olarak değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Tüketim dönemlerinin bir aylık süre zarfından daha uzun süreli olarak belirlenmesinin ve fiyatlarda artış görülmesinin, tüketicilerin zamlı tarife üzerinden faturalandırılmasına sebep olamayacağını bildiren Yılmaz, elektrik tedarik şirketlerine uyarılarda bulundu.

Fatura Hesaplamasında Mevzuat Açık

Faturaların hesaplanmasında uygulanan metodoloji ve mevzuatın oldukça açık ve net olduğunu dile getiren Yılmaz, geçtiğimi sene içerisinde kullanılan elektriğin, 2018 senesine yönelik tarife üstünden faturalara yansıtılamayacağının altını çizdi.

Aralık ayına ve ocak ayına denk düşen tüketimlerin, ilgili günde geçerli görülen fiyatın göz önüne alınarak hesaplanması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, aykırı işlem gerçekleştiren şirketlere bu durumun hesabının sorulacağını söyledi.

Söz konusu durumu yaşayan bütün abonelerin, dağıtım şirketlerine gerekli itirazlarda bulunması gerektiğini dile getiren Yılmaz, sorunun çözülmemesi durumunda ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yazılı bir şekilde başvuru gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

Fatura Hesaplama Modülü Mağduriyet Yaşanmaması İçin Geliştirildi

Tüketicilerin mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceklerinden bahseden Yılmaz, kurumun resmi sitesinde bulunan fatura hesaplama modülünü bu amaç doğrultusunda geliştirdiklerini söyleyerek, mevzuata aykırı davranış sergileyen şirketlerin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gerekli görülen cezayı alacaklarını bildirdi.

Konu hakkında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunara bahsi geçen konuyu dile getirmiş ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi gerektiğini belirtmişti.