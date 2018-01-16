Deri Sektörü İhracatta Yüzde 9 Artış Yakaladı!
Advert Advert Advert


Deri Sektörü İhracatta Yüzde 9 Artış Yakaladı!


Deri Sektörü İhracatta Yüzde 9 Artış Yakaladı!
Deri Sektörü İhracatta Yüzde 9 Artış Yakaladı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-16 Saat: 17:02:29
Anasayfa İthalat&İhracat Deri Sektörü İhracatta Yüzde 9 Artış Yakaladı!

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, deri sekörüne yönelik önemli değerlendirmeler yaptı.

İDMİB Başkanı olarak görev yapan Mustafa Şenocak, deri sektörü hakkında açıklamalarda bulundu. Sektörün 2017 senesinde toplam da 186 ülkeye 1.5 milyar dolar değerinde ihracat yaptığını dile getiren Şenocak, söz konusu rakamın önceki seneye oranla yüzde 9'luk artış gösterdiğini ifade etti. 

Pazar içerisinde ihracatların arttığını, bunun yanı sıra farklı projeler kapsamında da yeni pazarlara açıldıklarını söyleyen Şenocak, 2017 senesinin bir önceki seneye oranla kapasite kullanım oranlarından, ihracatın kilogram başı değerlerine kadar her kapsamda daha pozitif bir dönem olduğunu işaret etti. 

ABD Sektördeki En Büyük İthalatçı

ABD'nin sektör genelinde en büyük ithalatçı konumunda bulunduğuna dikkatleri çeken Şenocak, bahsi geçen ülkeye yapılan ihracatların yüzde 15 oranında artış gösterdiğini belirtti. Bu sebepten dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ni oldukça önemsediklerini ifade eden Şenocak, TİM'in kurmuş olduğu TTM projesi içerisinde yer alabilmek adına bütün hazırlıkları tamamladıklarını, firmaların da müracaatlarını gerçekleştirdiğini söyledi. 

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne bağlı olan 20 firmanın söz konusu proje çerçevesinde bahsi geçen alanda ofis kuracağını belirten Şenocak, pazardan alınan payın büyüklüğüne doğru orantılı olarak ihracatın da artış göstereceğini aktardı. Ayakkabı sektörü içerisinde de Afrika'yı önemsediklerini dile getiren Şenocak, Afrika'da Türkiye adına büyük bir pazarın yer aldığını ve bu pazardan henüz yeterince pay alınamadığını söyledi. 

2018 Atılım Yılı Olacak

Girişimlerin sürdüğünü söyleyen Şenocak, 2018 senesinin, ekonomi bakanlığının verdiği desteklerle ve Ur-Ge projeleriyle Avrupa'ya, Amerika'ya ve Afrika'ya yönelik atılım senesi olacağını sözlerine ekledi. 

Öte yandan açıklamasında Rusya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere de değinen Şenocak, Rusya'nın sektör içerisinde lokomotif pozisyonunda yer almayı 2017 senesinde de sürdürdüğüne dikkatleri çekerek ikili ilişkilerde gözlemlenen olumlu gelişmelerin ihracata da yansıdığını belirtti. 

İDMİB İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Türkiye katma değer ABD Deri sektörü
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
EPDK: Aykırı İşlem Yapan Şirketlere Hesabını Sorarız
EPDK: Aykırı İşlem Yapan Şirketlere Hesabını Sorarız
Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!
Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!