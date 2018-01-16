Deri Sektörü İhracatta Yüzde 9 Artış Yakaladı!

İDMİB Başkanı olarak görev yapan Mustafa Şenocak, deri sektörü hakkında açıklamalarda bulundu. Sektörün 2017 senesinde toplam da 186 ülkeye 1.5 milyar dolar değerinde ihracat yaptığını dile getiren Şenocak, söz konusu rakamın önceki seneye oranla yüzde 9'luk artış gösterdiğini ifade etti.

Pazar içerisinde ihracatların arttığını, bunun yanı sıra farklı projeler kapsamında da yeni pazarlara açıldıklarını söyleyen Şenocak, 2017 senesinin bir önceki seneye oranla kapasite kullanım oranlarından, ihracatın kilogram başı değerlerine kadar her kapsamda daha pozitif bir dönem olduğunu işaret etti.

ABD Sektördeki En Büyük İthalatçı

ABD'nin sektör genelinde en büyük ithalatçı konumunda bulunduğuna dikkatleri çeken Şenocak, bahsi geçen ülkeye yapılan ihracatların yüzde 15 oranında artış gösterdiğini belirtti. Bu sebepten dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ni oldukça önemsediklerini ifade eden Şenocak, TİM'in kurmuş olduğu TTM projesi içerisinde yer alabilmek adına bütün hazırlıkları tamamladıklarını, firmaların da müracaatlarını gerçekleştirdiğini söyledi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne bağlı olan 20 firmanın söz konusu proje çerçevesinde bahsi geçen alanda ofis kuracağını belirten Şenocak, pazardan alınan payın büyüklüğüne doğru orantılı olarak ihracatın da artış göstereceğini aktardı. Ayakkabı sektörü içerisinde de Afrika'yı önemsediklerini dile getiren Şenocak, Afrika'da Türkiye adına büyük bir pazarın yer aldığını ve bu pazardan henüz yeterince pay alınamadığını söyledi.

2018 Atılım Yılı Olacak

Girişimlerin sürdüğünü söyleyen Şenocak, 2018 senesinin, ekonomi bakanlığının verdiği desteklerle ve Ur-Ge projeleriyle Avrupa'ya, Amerika'ya ve Afrika'ya yönelik atılım senesi olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan açıklamasında Rusya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere de değinen Şenocak, Rusya'nın sektör içerisinde lokomotif pozisyonunda yer almayı 2017 senesinde de sürdürdüğüne dikkatleri çekerek ikili ilişkilerde gözlemlenen olumlu gelişmelerin ihracata da yansıdığını belirtti.