BAE Devi Emirates NBD Türkiye'ye Temsilcilik Ofisi Açacak!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Ortadoğu'nun en büyük bankaları arasında yer alan Emirates NBD'nin 2017 senesine ilişkin verileri paylaşıldı. Yüzde 17 oranında bir gelir artışı gösteren bankanın, karının ve cirosunun yükselmesinden öte büyüme stratejisinin önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Bankanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Direktörü olarak görev yapan Hesham al Qassim, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Qassim açıklamasında, 2017 senesi içerisinde Hindistan'da şube açılışı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, uluslararası büyüme sürecinin bu sene Suudi Arabistan ve Mısır ile süreceğini belirtti.

Türkiye'ye Temsilcilik Ofisi Açma Planı

Konuşması sırasında sözlerini yeni pazar arayışına getiren Qassim, Türkiye genelinde bir temsilcilik ofisi açma planları olduğundan bahsetti.

Öte yandan Türkiye'de Wells Fargo ve Bank of China gibi bankacılık sektörü devlerinin de içerisinde bulunduğu 46 farklı bankanın temsilcilik ofisinin var olduğu biliniyor. Türkiye genelinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise Dubai Islamic Bank'a ait temsilcilik ofisinin bulunduğu da bilinirken, Emirates NBD'nin ülkede temsilcilik ofisi açması halinde söz konusu sayının ikiye yükseleceği ifade ediliyor.

Banka Bünyesinde 7 Binden Fazla Personel Var

Emirates NBD'nin 2007 senesinde kurulduğu bilinirken, banka kurulduğu günden bu yana hızlı bir yükselme kaydediyor. 7 bini aşkın personeli bünyesinde barındıran Emirates NBD'nin varlıklarının 121 milyar dolardan fazla olduğu biliniyor.

Söz konusu bankanın toplam gelirinin 5.5 milyar dolar seviyesinin üstünde olduğu dile getirilirken, Dubai Hükümeti'ne ait olan Emirates NBD'nin halihazırdaki Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum'un ise şimdiki emirin amcası olduğu ve net olmayan rakamlarla birlikte 31 milyar dolar servete sahip olduğu belirtiliyor.