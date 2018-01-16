17 Ocak'ta Yıkılması Planlanan Akmerkez İçin Durdurma Kararı
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17 Ocak'ta Yıkılması Planlanan Akmerkez İçin Durdurma Kararı


17 Ocak'ta Yıkılması Planlanan Akmerkez İçin Durdurma Kararı
17 Ocak'ta Yıkılması Planlanan Akmerkez İçin Durdurma Kararı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-16 Saat: 17:45:54
Anasayfa Eko Gündem 17 Ocak'ta Yıkılması Planlanan Akmerkez İçin Durdurma Kararı

Yarın yani 17 Ocak tarihinde yıkılması planlanan Akmerkez AVM'nin yıkım kararının durdurulduğu belirtildi.

İstanbul'a bağlı Etiler ilçesinde yer alan ve Türkiye'deki en lüks AVM'lerden biri konumunda bulunan Akmerkez'in kaçak olan bölümleri için yıkma kararı verilmişti. 17 Ocak tarihinde sabah saatlerinde kaçak bölümlerin yıkımına başlanacağı belirtilirken, konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 

Müfettişler ve Görevlilerden AVM'de İnceleme

Akmerkez Avm'de yer alan bazı işyerlerinin tasdikli mimari projenin dışına çıktığı iddia edilmişti. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı duruma müdahale etmek kararı alırken, İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı müfettişler ile Beşiktaş Belediyesi görevlilerinden oluşan bir grup heyet 2017 senesinin temmuz ayı içerisinde AVM'de incelemelerde bulunmuştu. 

Yapılan tespitlerden sonra belediye encümeninin 2017 senesinin ağustos ayı içerisinde iki farklı karar aldığı belirtilmişti. Bu kararların ilkinin para cezası olduğu ifade edilirken, diğerinin ise yıkım kararı olduğu bildirilmişti. Oy birliği sonucunda verilen karar doğrultusunda, tasdikli mimari proje dışında kullanılan alanların toplam olarak büyüklüklerinin ise 419.2 metrekareyi kapsadığı ifade edilmişti.

Verilen Yıkım Kararı Durduruldu

Beşiktaş Belediyesi alınan yıkım kararının 17 Ocak 2018 tarihinde uygulanacağını şirkete tebliğ etmişken, son yaşanan gelişmelere göre Akmerkez'e yönelik alınan yıkım kararının durdurulduğu ve 17 Ocak tarihinde herhangi bir yıkımın yapılmayacağı belirtildi. 

Öte yandan söz konusu fazlalıkların Vakko Pattisserie'de 49.68 metrekarelik alanda, S Cafe'de 64.10 metrekarelik alanda, Serafinada 61.10 metrekarelik alanda ve Martinez'de ise 69 metrekarelik alanda bulunduğu ifade edilmişti. 

Akmerkez alışveriş merkezinin bağlı bulunduğu Akmerkez GYO AŞ'ye ise toplam da 12 bin 725 lira para cezası kesilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti. 

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