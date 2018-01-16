Örnek Köy Projesi Kapsamında 250 Köy Yapılacak!
Advert Advert Advert


Örnek Köy Projesi Kapsamında 250 Köy Yapılacak!


Örnek Köy Projesi Kapsamında 250 Köy Yapılacak!
Örnek Köy Projesi Kapsamında 250 Köy Yapılacak! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-16 Saat: 18:09:05
Anasayfa Eko Gündem Örnek Köy Projesi Kapsamında 250 Köy Yapılacak!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Örnek Köy Projesi kapsamında 2019 senesinin haziran sonuna kadar toplam da 250 örnek köyün yapılacağını bildirdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın uygulamaya koyacağı Örnek Köy Projesi kapsamında tarımın ve hayvancılığın kalkındırılması hedefleniyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bahsi geçen proje kapsamında, kırsal nüfusun ve tarımsal üretimdeki verimliliğin artacağını dile getirdi.

Örnek Köy Projesi'nin asıl hedefinin kırsal bölgelerde hayatını devam ettiren vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi olduğuna değinen Fakıbaba, Yozgat'ta bahsi geçen doğrultuda bir köyün bulunduğunu ve söz konusu köyde normal şartlarda 450 kişi ikamet ederken, projeyle birlikte 110 kişinin yeniden şehirden köye geldiğini ifade etti. 

Arsa Değerleri Artacak, Ürünler Daha Verimli Olacak

Proje kapsamında köylerde bulunan işletmelerin birleşerek yeni bir yapı oluşturacağını ve çiftçilerin belirli miktardaki girdi maliyetinin azalacağını söyleyen Fakıbaba, projeyle brlikte çiftçilerin tarım konusunda eğitimli olan insanlarla çalışma yapabileceklerini belirtti. 

Böylelikle daha verimli ürünlerin üretiminin yapılacağını ve arsa değerlerinin artış göstereceğini söyleyen Fakıbaba, Yozgat'taki söz konusu köyde basınçlı sulama yönteminin hayata geçirildiğini, enerji kullanımında da azalma görüldüğünü dile getirdi. Traktör sayısının bile 14'e düştüğünü aktaran Fakıbaba, mazot konusunda yüzde 40 oranında bir tasarruf sağlandığını da bildirdi.

Proje 2019'da Tamamlanacak

Örnek Köy Projesi ile birlikte istihdamın artış göstereceğini söyleyen Fakıbaba, proje çerçevesinde gönüllü köylerin dönüşüme alınacağını belirtti. 250 köyü kendilerinin oluşturacağına vurgu yapan Bakan Fakıbaba, her il genelinde 3 köyün olacağını ifade ederek, toplam da 250 örnek köyün yapımının tamamlanacağı tarihin 30 Haziran 2019 olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Bakan Fakıbaba, söz konusu projenin parçalı ve hisseli olan arazilerin toplulaştırılması konusunda da kolaylık sağlayacağını kaydederek, köylere yönelik desteklerde ve teşviklerde bazı ayrıcalıkların tanınacağından bahsetti. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ahmet Eşref Fakıbaba Örnek Köy Projesi Türkiye Yozgat
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
EPDK: Aykırı İşlem Yapan Şirketlere Hesabını Sorarız
EPDK: Aykırı İşlem Yapan Şirketlere Hesabını Sorarız
Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!
Altın Rekor Seviyesinin Hemen Aşağısında Dengelendi!