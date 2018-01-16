Örnek Köy Projesi Kapsamında 250 Köy Yapılacak!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın uygulamaya koyacağı Örnek Köy Projesi kapsamında tarımın ve hayvancılığın kalkındırılması hedefleniyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bahsi geçen proje kapsamında, kırsal nüfusun ve tarımsal üretimdeki verimliliğin artacağını dile getirdi.

Örnek Köy Projesi'nin asıl hedefinin kırsal bölgelerde hayatını devam ettiren vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi olduğuna değinen Fakıbaba, Yozgat'ta bahsi geçen doğrultuda bir köyün bulunduğunu ve söz konusu köyde normal şartlarda 450 kişi ikamet ederken, projeyle birlikte 110 kişinin yeniden şehirden köye geldiğini ifade etti.

Arsa Değerleri Artacak, Ürünler Daha Verimli Olacak

Proje kapsamında köylerde bulunan işletmelerin birleşerek yeni bir yapı oluşturacağını ve çiftçilerin belirli miktardaki girdi maliyetinin azalacağını söyleyen Fakıbaba, projeyle brlikte çiftçilerin tarım konusunda eğitimli olan insanlarla çalışma yapabileceklerini belirtti.

Böylelikle daha verimli ürünlerin üretiminin yapılacağını ve arsa değerlerinin artış göstereceğini söyleyen Fakıbaba, Yozgat'taki söz konusu köyde basınçlı sulama yönteminin hayata geçirildiğini, enerji kullanımında da azalma görüldüğünü dile getirdi. Traktör sayısının bile 14'e düştüğünü aktaran Fakıbaba, mazot konusunda yüzde 40 oranında bir tasarruf sağlandığını da bildirdi.

Proje 2019'da Tamamlanacak

Örnek Köy Projesi ile birlikte istihdamın artış göstereceğini söyleyen Fakıbaba, proje çerçevesinde gönüllü köylerin dönüşüme alınacağını belirtti. 250 köyü kendilerinin oluşturacağına vurgu yapan Bakan Fakıbaba, her il genelinde 3 köyün olacağını ifade ederek, toplam da 250 örnek köyün yapımının tamamlanacağı tarihin 30 Haziran 2019 olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Bakan Fakıbaba, söz konusu projenin parçalı ve hisseli olan arazilerin toplulaştırılması konusunda da kolaylık sağlayacağını kaydederek, köylere yönelik desteklerde ve teşviklerde bazı ayrıcalıkların tanınacağından bahsetti.