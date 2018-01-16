Spot piyasada yarın geçerli olacak elektrik fiyatları belirlendi. Buna göre yarın bir megavat saatlik elektrik en yüksek 210 lira 82 kuruştan işlem görecek. Piyasanın bugünkü işlem hacmi ise ciddi oranda artış kaydetti.

Yarın İçin En Yüksek Fiyat 210,82 Lira

Spot piyasanın belirlediği fiyatlara göre en yüksek fiyat olan 210 lira 82 kuruşluk fiyat saat 9’da uygulanacak. Yarının en düşük saat aralığı ise 3 ile 4 arası olarak. Bu saatlerde bir megavat saatlik elektrik fiyattı 154 lira 99 kuruştan işleme alınacak.

Fiyatlar Yatay Seyrediyor

Spot piyasada bir megavat saatlik elektriğin bugün uygulanan en yüksek fiyatı ise 210 lira 94 kuruş oldu. En düşük fiyatsa 160 lira olarak kaydedildi. Bugünün ve yarının fiyatları karşılaştırıldığında en yüksek fiyatta ciddi bir artış görülmedi. En düşük fiyat arasında ise 5 liralık fark oldu.

İşlem Hacmi Yüzde 10’a Yakın Arttı

Spot piyasanın günlük işlem hacmi incelediğinde, bugünün gün sonu verileri artışa işaret etti. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin kayıtları spot piyasanın işlem hacminin, bir önceki güne kıyasla artış yönlü hareket ettiğini gösterdi. Artış yüzde 9,68 oranında hesaplandı. İşlem hacminin büyüklüğü ise 88 milyon 68 bin 256 lirayı buldu. Dünün kayıtları ise işlem hacminin 80 milyon 293 bin 168 lirada kaldığını gösterdi.

Piyasa uzmanlarının aritmetik ortalama hesaplamalarına göre gün öncesi elektrik piyasasında bir megavat saatlik 189 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Ağırlıklı ortalamadaki fiyat göstergeleri ise 191 lira 68 kuruşa denk geldi.