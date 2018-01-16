Çiğ Süt Fiyatı Arttı! Artış Reyon Fiyatlarını Etkileyecek Mi?
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Çiğ Süt Fiyatı Arttı! Artış Reyon Fiyatlarını Etkileyecek Mi?


Çiğ Süt Fiyatı Arttı! Artış Reyon Fiyatlarını Etkileyecek Mi?
Çiğ Süt Fiyatı Arttı! Artış Reyon Fiyatlarını Etkileyecek Mi? Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-16 Saat: 18:48:40
Anasayfa Eko Gündem Çiğ Süt Fiyatı Arttı! Artış Reyon Fiyatlarını Etkileyecek Mi?

Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün referans fiyatına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre 1,40 Lira olan soğutulmuş çiğ sütün referans fiyatı 1,53 liraya yükseldi.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün referans fiyatına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre 1,40 Lira olan soğutulmuş çiğ sütün referans fiyatı 1,53 liraya yükseldi.

Soğutulmuş Çiğ Sütün Referans Fiyatı 13 Kuruş Arttı

Ulusal Süt Konseyi soğutulmuş çiğ sütün referans fiyatında artışa gittiğini açıkladı. Litre başına artış 13 kuruş olarak kaydedildi.

Konsey yeni fiyatları belirlemek için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı binasında bir araya geldi. Alınan bilgilere göre toplantı üç saatten fazla sürdü. Süt üreticileri temsilcileri fiyatın 1,65 kuruş olması yönünde görüş bildirdi. Sanayi temsilcileri ise soğutulmuş çiğ sütün litre fiyatının 1,46 lira olmasını talep etti.

Ulusal Süt Konseyi toplantısının çiğ süt konusunda vardığı referans fiyatı ise 1,44 lira oldu. Bu rakama birde 9 kuruşluk hizmet bedeli eklendi. Son durumda toplantıdan çıkan karar 1,53 lira olarak ilan edildi. Belirlenen bu fiyatın 1 Şubat 2018’den itibaren uygulanacağı kaydedilirken, söz konusu fiyat 30 Haziran 2018 tarihine kadar geçerli olacak.

Soğutulmuş çiğ sütte aranan özellikler ise şöyle oldu. Aranan yağ oranı yüzde 3,6 olarak belirlendi. Sütteki proteinin se yüzde 3,2 oranında olması şartlar dahilinde yer aldı.

TÜSEDAD Fiyattan Memnun Olmadıkları Açıkladı

1 Şubat ile 30 Haziran aralığında geçerli olacak fiyatların netleşmesi ardından üreticiler fiyatlara kilitlendi. Kısa adı TÜSEDAD olan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği başkanı 13 kuruşluk artışın beklentinin altında olduğuna dikkat çekti. Başkan Sencer Solakoğlu, üretici maliyetlerinin dövizle ilişkili olduğunun altını çizerek, piyasanın yukarı yönlü hareketlerinin bu zammı eriteceğini iddia etti.

Merak edilen diğer bir konu ise bu fiyat artışının reyondaki ürünlere yansıması oldu. fiyatların artacağından endişe eden tüketiciler, süt ve süt ürünleri fiyatlarının zaten ciddi oranda arttığını belirtti.

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