Kapadokya 100 Bin Japon’un Akınına Uğrayacak
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Kapadokya 100 Bin Japon’un Akınına Uğrayacak


Kapadokya 100 Bin Japon’un Akınına Uğrayacak
Kapadokya 100 Bin Japon’un Akınına Uğrayacak Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-16 Saat: 19:22:08
Anasayfa Turizm Kapadokya 100 Bin Japon’un Akınına Uğrayacak

Kapadokya bu yıl Japon turistte patlama bekliyor. Bölgede bulunan turizm işletmeleri yeni yıldan umutlu! Hedefse 100 bin Japon’u Kapadokya’da ağırlamak!

Kapadokya bu yıl Japon turistte patlama bekliyor. Bölgede bulunan turizm işletmeleri yeni yıldan umutlu! Hedefse 100 bin Japon’u Kapadokya’da ağırlamak!

Japon Yetkililer Kapadokya’yı Yerinde İnceledi

Kapadokya Bölgesi bugün iki önemli ismi ağırladı. Bölgeyi ziyaret eden isimler arasında Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi ile Japonya Seyahat Acenteleri Birliği’nin başkanı yer aldı. Büyükelçi Akio Miyajima, Birlik Başkanı Tadashi Shimura ve yanlarında heyet bölgenin güzelliklerini yerinde inceledi. Kapsamlı bir gezi yapan grup, yeni yılda Japon turist sayısının artacağı sinyallerini verdi.

En Az 100 Bin Japon’u Ağırlayacak

Kısa adı KAPTİD olan Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği’nin başkanı bu ziyaret ardından açıklama yaptı. Dernek Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya’nın doğal güzelliklerinin yüksek olduğunu belirterek, Japonların bölgeye olan ilgisinin 2018’de artacağını ifade etti. Bölge işletmelerinin yılın sonuna kadar minimum 100 bin Japon’a ev sahipliği yapmasını beklediklerinin altını çizdi.

Büyükelçi Miyajima Kapadokya’yı Hayranlıkla Gezdi

Başkan Dinler, açıklamasında eski hareketli günlere dönüş sinyalleri verdi. “Kapadokya Bölgesi hareketli günlere bir anda geri dönemese de, bu yıl ciddi bir toparlanmanın olacağını öngörüyoruz. Bölgemizi ziyaret edecek turistler arasında Japon sayısında artış bekliyoruz. Ülkenin yetkilileri tarafından yapılan bu ziyaretti de artışın habercisi olarak yorumluyoruz. Büyükelçi Miyajima, Birlik Başkanı Shimura ve yanlarındaki heyet iki gün Kapadokya’da kaldı. Yetkililerle yakından ilgilendik. Bu sürede Vali İlhami Aktaş’ta bizlere büyük destekler verdi” diyen KAPTİD Başkanı Dinler, konukların bölgeye hayran kaldığını ifade etti. Bu kapsamda gelişmelerin güzel olacağını söyleyerek, “Bölgemizin bu yılki Japon turist hedefi 100 binin üzerinde” dedi. 

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