Bir Haftada Doğalgaz Tüketim Rekoru Kırdı!
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Bir Haftada Doğalgaz Tüketim Rekoru Kırdı!


Bir Haftada Doğalgaz Tüketim Rekoru Kırdı!
Bir Haftada Doğalgaz Tüketim Rekoru Kırdı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-16 Saat: 19:52:28
Anasayfa Eko Gündem Bir Haftada Doğalgaz Tüketim Rekoru Kırdı!

ABD şiddetli kışa teslim oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi geçen yılın son gününden 5 Ocak 2018 tarihine kadar geçen sürede ülkede kullanılan doğalgaz miktarının son yılların rekor tüketimi olduğunu duyurdu.

ABD şiddetli kışa teslim oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi geçen yılın son gününden 5 Ocak 2018 tarihine kadar geçen sürede ülkede kullanılan doğalgaz miktarının son yılların rekor tüketimi olduğunu duyurdu.

Bir Haftada 25,8 Milyar Metreküp Doğalgaz Tüketti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından kayıt altına alınan veriler ülkedeki soğuk havayı kanıtlar nitelikte oldu. Buna göre ABD 30 Aralık 2017 ile 5 Ocak 2018 tarihleri aralığında haftalık bazda 25 milyar 800 milyon metreküp doğalgaz tüketti. Bu rakam rekor seviye olarak nitelendirildi. Ülke doğalgaz tüketiminde dünya liderleri arasında yer almaktaydı. Fakat haftalık tüketim verileri, tüketimin son dönemde ciddi oranda arttığını gösterdi.

Doğalgaz Depoları 10,17 Milyar Metreküplük Stok Yaptı

Doğalgaz tüketiminin artmasında ABD’nin kara kışa teslim olması etkili oldu. Bunun yanında ülke genelinde faaliyet halinde olan bazı doğalgaz üretim noktalarında üretimde durdu. Üretime ara verilmesinin nedeni güvenlik olarak gösterilirken, artan talebe cevap verilmesi adına depolama tesisleri tam kapasite dolduruldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin kayıtlarına göre söz konusu aylar aralığında depolanan gaz miktarı 10 milyar 170 milyon metreküpe kadar ulaştı.

Türkiye’nin 4 Aylık Tüketimini Bir Haftada Kullandı

Türkiye ile ABD’nin doğalgaz tüketim miktarları karşılaştırıldığında sonuçlar oldukça ilginç çıktı. Yılın ilk haftasında ABD’nin kullandığı gaz miktarı, Türkiye’nin 4 aylık gaz tüketimine denk geldi. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği kayıtlarına göre Türkiye 2016’nın Kasımıyla 20172nin Şubatı aralığında 25 milyar 200 milyon metreküplük tüketim yaptı.

BP tarafından hazırlanan Dünya Enerji İstatistik Görünümü raporu bilgileri baz alındığında ABD doğalgaz tüketiminde 2016 yılının lider ülkesi oldu. Bu yılda ülkenin tüketimi 778 milyar 600 milyon metreküpe kadar ulaştı. Türkiye’nin tüketim miktarı ise 45 milyar 970 milyon metreküpü gösterdi.

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