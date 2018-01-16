BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul açılıştaki kayıplarını gün sonunda telafi etti. BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 2,01 artış kaydetti. BIST 100 endeksi 16 Ocak tarihini 114.418,36 puan seviyesinde tamamladı.

Borsanın İşlem Hacmi Gün Sonunda 8,4 Milyar Liraya Ulaştı

BIST 100 endeksi gün açılışını düşüşle yapmıştı. Gün içerisinde toparlanan endeks günü 2.259,16 puanlık artışla yaptı. Gün sonunda ulaşılan işlem hacmiyse 8 milyar 400 milyon lira olarak kayda geçti.

Bankacılık endeksi düşüşle başladığı güne yükselişle son verdi. Endeks değerindeki artış yüzde 2,80 oldu. Holding endeksi de gün sonunda toparladı ve yüzde 1,34 oranında değer artışı kaydetti.

Borsa İstanbul’da sektör endeksleri arasında en çok artış yaşayan endeks ulaştırmada gözlemlendi. Artış yüzde 5,18’e denk geldi. Sektör endeksleri arasında düşüş yönlü hareket eden tek sektör gıda, içecek olarak dikkat çekti. Endeksteki kayıp yüzde 0,36’yı gösterdi.

Tepki Alımları Değer Artışını Tetikledi

BIST 100 endeksinin açılış puanı 111.107,44 seviyesinde olmuştu. Günün ilerleyen saatlerinde başlayan tepki alımları günün yüzde 2,01’lik artışla tamamlanmasını beraberinde getirdi. BIST 100 kapanışı 114.418,36 puanla yaptı.

Avro Bölgesi Ve ABD’nin Sanayi Üretimi Takip Edilecek

Piyasalar yarın Avro Bölgesinin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini takip edecek. Bunun yanında ABD sanayi üretimine ilişkin açıklama ile piyasaları etkileyecek. Yurtdışından gelecek önemli açıklamalar arasında bunlar yer alırken, yurtiçinde gündem oldukça zayıf olacak.

Uzmanlara göre, piyasalar Suriye’deki gelişmelerden ve yapılacak açıklamalardan etkilenecek. Bu kapsamda Türkiye ve ABD’nin açıklamaları önem kazanacak. BIST 100 endeksi teknik açıdan 111.500 puanda destek noktasına ulaşmış olacak. Tahminlere göre 115.500 puansa direnç konumu olacak.