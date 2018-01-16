İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi Verilerini Açıkladı! Yüzde 3 Arttı
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İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi Verilerini Açıkladı! Yüzde 3 Arttı


İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi Verilerini Açıkladı! Yüzde 3 Arttı
İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi Verilerini Açıkladı! Yüzde 3 Arttı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-16 Saat: 21:28:10
Anasayfa Eko Gündem İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi Verilerini Açıkladı! Yüzde 3 Arttı

İngiltere'nin, 2017 senesinin Aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) uzmanların beklentisini doğru çıkararak senelik bazda yüzde 3 oranında yükseldiği belirtildi.

 

İngiltere, 2017 senesinin Aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) senelik bazda yüzde 3 oranında yükseldi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS)nin elde ettiği veriler kapsamında, bu ülkede Aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki ayda tespit edilen yüzde 3.1 oranındaki seviyesinden daha aşağılara düştü ve uzmanlar ile ekonomistlerin öngörüleriyle doğru orantılı bir şekilde senelik bazda yüzde 3 oranında yükseldi. Tespit edilen son verilerle beraberinde, ülkenin enflasyonunda da geçtiğimiz senenin haziran ayından günümüze ilk defa düşüş olduğu gözlemlenmiş oldu. İngiltere’de 2017 Aralık ayında aylık bazda TÜFE ise, aynı şekilde uzman ve ekonomistlerin beklentileriyle doğru orantılı bir şekilde yüzde 0.4 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde, çekirdek TÜFE senelik bazda yüzde 2.6 oranında olan beklentilerin aşağısında kalarak yüzde 2.5 oranında arttı.

Enflasyondaki Gerilemenin Uzun Vadeye Yayılacağını Söylemek İçin Erken

Yapmış olduğu açıklamalarda ONS,  aralık ayında enflasyon artışındaki gerilemelere sebep olarak oyuncak fiyatlarındaki düşüş gösterildi. ONS yetkilileri, Aralık ayında enflasyon artışında görülen durgunluğun şimdilik uzun vadeli düşüşün başlangıcı olduğunu göstermediğine işaret etti.

İngiltere Merkez Bankası (BOE), geçmiş dönemlerde enflasyonun 2017 senesinin sonlarında rekor kıracağını, sonrasında ise 2018'de yeniden bankanın hedeflediği yüzde 2'lik seviyesine ulaşacağı öngörüsünü paylaşmıştı. Geçtiğimiz senenin Kasım ayında İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi faiz oranını şimdiye kadarki en düşük seviyesi olan 0.25'lik seviyeden 0.50 seviyesine çıkartmıştı.

İngiltere TÜFE Enflasyon BOE ONS
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