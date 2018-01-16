Aksa Enerji Grup Yurt Dışına Doğalgaz Santrali Taşımayı Hedeliyor

Firmanın yapacağı yeni yatırımlar ve enerji sektöründeki son gelişmelere ilişkin muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Aksa Enerji Grup Başkanı Cüneyt Uygun, Afrika kıtasındaki ilk yatırımlarını 2015 senesinde Gana'ya yaptıklarını anımsattı. Türkiye'den taşınan 280 megavat güce sahip santral ile ülkede 2017 senesi Marttan bu yana elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Uygun, santralin şu anki haliyle ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 15'lik bölümünü karşıladığını, sene sonuna kadar kapasitenin 370 megavata çıkarılmasının planlandığını aktardı.

Madagaskar ve Mali'de de fuel-oil santralleri olduğunun bilgisini veren Uygun, Madagaskar'da bulunan santralin kapasitesinin 66 megavattan 120 megavata çıkarılacağını, bu sayede ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 61'lik böümünün bu santralden karşılanacağını ifade etti.

2018 senesinde Afrika'da yapılan yatırımların sonucunun alınmaya başlayacağını dile getiren Uygun, bu sene Türkiye'ye döviz girdisinin de artacağına işaret etti. Dünyanın çeşitli yerlerinde enerji yatırımı yapmak için ülkelerle görüşmeler yaptıklarını anlatan Uygun, Afrika'da 20 ülke ile temas kurduklarını fakat görüşmelerin ne zaman yatırımla sonuçlanacağını tahmin edemediğini belirtti. Projelerin onaylanmasının ve imzalanmasının kolay bir süreç olmadığını anlatan Uygun, Afrika kıtası haricinde Asya'da bulunan Endonezya ile yakından ilgilendiklerini aktardı. Endonezya'nın mevcut kurulu gücüne 35 bin megavatlık bir kapasite eklemeyi düşündüğünü bildiren Uygun, bu bölgede gaz santrali kurmak için çalışmalar yaptıklarını fakat sürecin yavaş işlediğini ifade etti. Uygun, Türkiye'deki gaz santrallerini taşımayı planladıklarını aktardı. Doğalgaz Santralleri Taşınarak Başka Ülkelerde Kullanılacak