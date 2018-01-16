Hükümet Enflasyon Ve Teşviklere Odaklı Çalışmaya Devam Edecek!

TRT Haber'de katılım gerçekleştirdiği bir programda gündeme yönelik açıklamalar yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, proje bazlı teşvik sisteminde şimdiye kadar 80 milyar lira tutarında yatırımın neticelendirildiğini belirtti. Teşvik verilecek proje sayısının ise 20'ye yükseldiğinin bilgisini veren Zeybekci, verilecek süper teşviklere yönelik açıklamayı Ocak ayı içinde yapmayı istediklerini aktardı. Zeybekci, bu teşviklerin ciddi bir başarıya işaret olduğunu ve teşviklerin hükümetin başarısını temsil ettiğini anlattı.

Fiyat oluşumlarına yönelik hassasiyetlerinin devam edeceğine işaret eden Zeybekci, Türkiye'nin büyümek zorunda olduğunu ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmak zorunda olduğunu belirtti. İhracat, yatırım, altyapı, teşvik uygulamalarının tümüne odaklandıklarını dile getiren Zeybekci, buna karşın asla enflasyonla mücadeleyi göz ardı etmeyeceklerini ifade etti. Enflasyonla mücadelede adına ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Zeybekci, ekonomi yönetiminde çalışan tüm yetkililerin büyük bir uyum ve ciddiyetle çalıştığını bildirdi. Zeybekci, en başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de koordinasyonunda, diğer ekonomi birimindeki bakanlar olarak her yetkilinin tek bir kişi gibi, tek bir kalp gibi enflasyonla mücadelede, dış ticaret politikalarında, yatırım politikalarında, finansta, tarım, turizm politikalarında uyum ve başarı içinde çalıştıklarını anlattı. Almanya İle Ticaret Hacmi Daha Da Genişletilebilir