Davos Toplantıları 23 Ocak'ta Başlıyor!

Dünya Ekonomik Forumu (WEF)'in 2018 senesi Davos toplantılarına, 70 devlet başkanı ve başbakanıyla Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katılımda bulunacak. İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan Dünya Ekonomik Forumu Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kamuoyuna, bu sene 23 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında İsviçre'deki Davos kasabasında yapılacak toplantılara Türkiye'den Şimşek ve Zeybekci ile 70'in üzerinde ülkeden 340 üst düzey siyasetçinin katılacağı bildirildi. Foruma, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katılım gerçekleştirecek.

"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" başlıklı Davos Toplantısı esnasında 110 ülkeden 3 bin katılımcı çeşitli konular hakkında konuşacak. Kamuoyu için düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, dünyanın ülkeler arasında artan rekabet sebebiyle parçalanmış bir halde olduğunu dile getirdi. Başkan Schwab, ülkeler arasındaki ortak çıkarlarla, bu gerginliklerin çözüme kavuşturulableceğinden söz etti. Ülke Başkanları İkili Görüşmeler Yapacak

Davos'ta yapılacak toplantıda ülkeler arasındaki ortak sorunlarla mücadelede ve uluslararası iş birliğini canlandırma konusuna odaklanılacağı belirtildi. Forumda, Suriye krizi hakkında konuşulacak bir toplantı düzenlenecek ve oturuma BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan Mistura başkanlık yapacak. İsrail - Filistin krizinin de tartışılacağı WEF toplantılarında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah da katılımda bulunacak. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılımcılar arasında yer alan siyasilerden.