Teknolojide Milli Ve Yerli Üretim Politikası

Yerli ve milli üretim politikasıyla 2018 senesinin "Teknolojide Atılım Yılı" olacağını belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu sene Ar-Ge merkezi sayısının bine, tasarım merkezi sayısının 250'ye, teknopark sayısının 80'e çıkacağını anlattı. Ekonomi Bakanlığı ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)'in iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı" Sheraton Otel'de gerçekleştirildi. Bu toplantı esnasında yapmış olduğu açıklamalarda Bakan Özlü, büyüyen ve kalkınan Türkiye için YASED'in aldığı sorumluluğun önemine dikkat çekti. Özlü, Türkiye'nin yurt dışına açılmasında ve gelişmesinde yabancı sermayenin ciddi ölçüde katkı sağladığını aktardı.

Türkiye Yatırım Yapmak İçin Güvenli Bir Ülke

Türkiye ekonomisi için 2017 senesinin de başarılı bir dönem olduğunu belirten Özlü, uygulanan ekonomi politikaları ile finans dünyası ve diğer tüm sektörlerin dayanıklı ve dirençli olduklarını gösterdiklerini anlattı. Türkiye'nin yabancı yatırımlar için oldukça derece uygun bir ortamı olduğuna değinen Özlü, doğrudan yabancı yatırımların güvenli ülkeler aradığını ifade etti. Türkiye'nin herkes için güvenli bir ülke olduğunu dile getiren Özlü, ülkenin 30 milyona yakın genç ve dinamik nüfusa sahip olduğunu ve bu durumun en büyük güvenceleri olduğunu açıkladı. Özlü, sanayi sektörünün 2017 senesinin ilk çeyreğinde yüzde 6.8, ikinci çeyreğinde yüzde 7.2 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 14.8 büyüdüğünü belirterek, ihracatın yüzde 94'lük bölümünün sanayi ürünlerinden oluştuğunu ifade etti.