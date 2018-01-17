Bitcoin’den Sert Düştü, 10 Bin Dolar Seviyesini Gördü
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Bitcoin’den Sert Düştü, 10 Bin Dolar Seviyesini Gördü


Bitcoin’den Sert Düştü, 10 Bin Dolar Seviyesini Gördü
Bitcoin’den Sert Düştü, 10 Bin Dolar Seviyesini Gördü Hatice Demir - Tarih: 2018-01-17 Saat: 08:26:52
Anasayfa Eko Gündem Bitcoin’den Sert Düştü, 10 Bin Dolar Seviyesini Gördü

Kripto para piyasasında 2018 yılı oldukça hareketli başladı. Bitcoin 14 bin dolar seviyesindeyken hızlı bir düşüş ile 10 bin dolara kadar geriledi.

Yeni yıl sonrasında dünya piyasalarındaki yükseliş yerini sakin bir seyre bırakırken kripto paralar için durum biraz daha farklı gelişti. Kripto para piyasası 8 Ocak’ta 830 milyar dolar işlem hacmine ulaşmış ve alanda önemli bir seviyeye ulaşılmıştı. Ancak aradan geçen kısa sürede 260 milyar dolar bir kayıp gerçekleşti ve piyasa hacmi 570 milyar dolara kadar geriledi.

Dün Yüzde 20 Kayıp Yaşandı

Dün başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimlerinde kelimenin tam anlamıyla bir deprem yaşandı. Birçok parada günlük kayıp yüzde 20 seviyesinde oldu. Bitcoin 10 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Bu düşüşün ardında Çin’de yeni yıl hazırlıklarının başlaması, Güney Kore’nin izinsiz ve lisansız kripto para borsası kurulmasını engellemek istemesi ve Çin’de madenciliğin sınırlandırılması gibi etkenlerin söz konusu olduğu söyleniyor. Bunun yanı sıra Almanya Merkez Bankası’nın kripto paralar için uluslararası bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulaması da önemli bir neden olarak belirtiliyor.

Ripple Yüzde 30 Değer Kaybetti

Son zamanların en çok konuşulan sanal paraları arasında yer alan ve bankacılık alanında eft, swift gibi para havalesi işlemlerinin yerine geçmesi planlanan Ripple da dün yaşanan düşüşten nasibini aldı. Geçtiğimiz haftalarda 3 dolardan alıcı bulan Ripple bu sabah itibari ile 1,13 dolar seviyesinde.

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