17.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Afrin bölgesinde yapılacak operasyon neredeyse son bir haftadır hükümet tarafından dile getiriliyor. ABD’nin bölgedeki YPG güçlerini silahlandıracağı haberlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya sert tepki göstermiş ve ABD’yi bu konuda uyarmıştı. ABD’den isekonu ile ilgili net bir açıklama gelmedi.

Euro kanadında ise hareketli bir dönem geçiriyoruz. AB Merkez Bankası’nın para politikalarında değişiklik yapacağına dair izlenimlerin artması Euro kurunu yükselterek Euro/Dolar paritesinin 1,2296 seviyesine ulaşması ile son 3 yılın en yüksek noktasına gelmesine neden oldu.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7968’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8071 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,46556 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6626 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yükseliş paritenin 1,2245 seviyesine ulaşmasına neden oldu.

BIST 100 Endeksi

112 bin 159 puandan kapanan BIST 100 Endeksi yeni güne yüzde 2 yükseliş ile 114 bin 418 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi dalgalı hareketine devam ederken yüzde 4 yükselerek yeniden 11 bin 154 dolar seviyesine geldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 162,61 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

265,86 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.